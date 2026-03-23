“Es una bofetada a la clase media”: Franco Parisi advierte efectos en canasta básica, IPC y UF tras “bencinazo” del gobierno

El economista y excandidato presidencial también apuntó a la recaudación fiscal por el impuesto específico a los combustibles y a las diferencias en el impacto que enfrentan las autoridades.

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó este lunes el anuncio del gobierno del presidente José Antonio Kast sobre el alza en los combustibles, advirtiendo sus efectos en la economía de los hogares y en sectores que dependen del transporte para generar ingresos.

“Bueno, acabamos de escuchar las palabras del presidente Kast, donde viene un bencinazo que suba a $500 el diésel y además suba $350 el precio de la gasolina”, afirmó.

El economista sostuvo que la medida impactará directamente a la clase media y a trabajadores como conductores de aplicaciones y taxistas.

“Claramente, esto es una bofetada a la clase media y clase media emergente. Si bien va a haber un subsidio de 100.000 pesos mensuales, claramente eso no sirve”, agregó.

Parisi también apuntó a la recaudación fiscal por el impuesto específico a los combustibles y a las diferencias en el impacto que enfrentan las autoridades.

“Recordemos dos cosas; durante el año pasado, el Fisco recaudó más de US$ 3 mil millones por efecto del impuesto específico de los combustibles y, claro, a los políticos no les impacta porque ellos reciben una compensación directa por su gasto en gasolina”, señaló.

En esa línea, reiteró su propuesta de reducir los sueldos de las autoridades como señal de ajuste.

“Por eso nosotros decíamos que era buen ejemplo que se bajara el sueldo del presidente, sus ministros y todas las autoridades que ganaban sobre cinco millones de pesos”, indicó.

Asimismo, advirtió: “Esto va a impactar, obviamente, en la canasta básica; va a trasladarse a un mayor IPC y mayor UF. Por lo tanto, es una muy mala señal y nosotros lo dijimos fuerte y claro: primero, que todos lo vayan, y segundo, que las autoridades se bajaran, para que el apretarse el cinturón no sea siempre en los votantes de la clase media, los votantes del PDG”.

Finalmente, reafirmó la postura de su colectividad frente a este tipo de medidas.

“Nosotros no nos equivocamos: siempre primero la clase media y, último, deberían estar los políticos”, puntualizó.