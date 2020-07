VIDEO RELACIONADO – Patricio Santamaría por el plebiscito de octubre (11:31)

Rodrigo Hinzpeter, ex ministro del Interior, criticó la gestión de Gonzalo Blumel, actual titular de la cartera, y lo acusó de no asumir riesgos y mantenerse ausente durante la crisis sanitaria.

“Por razones que no conozco, el ministro del Interior ha sido una figura un tanto ausente. El cargo es muy difícil y se pueden cometer errores, pero si uno es ministro del Interior, debe asumir el riesgo de pecar por presencia y no por ausencia. No ha tenido vocación de ministro del Interior“, señaló Hinzpeter en entrevista con El Mercurio.

Blumel se defendió diciendo que “el tiempo que me ha tocado ejercer como ministro del Interior, los últimos casi nueve meses, seguramente deben ser los más difíciles para ejercer el cargo”.

“Hoy día estamos viviendo posiblemente las tres más grandes crisis que ha experimentado Chile en muchísimo tiempo, y el mundo también: la crisis de octubre, posteriormente la pandemia, y hoy día la recesión y el impacto que esto va a tener en el bienestar de las personas, en la economía y el empleo”, añadió en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

Sobre las palabras de Hinzpeter, afirmó: “Me causan extrañeza las críticas, sobre todo porque Rodrigo sabe lo difícil que es ejercer este cargo, le tocó también en momentos muy difíciles”.

“Creo, además, que en mi caso, me ha tocado participar muy activamente en todos los acuerdos que han permitido ir encausando o abordando estas tres grandes crisis que hemos enfrentado”, finalizó.