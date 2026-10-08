“La situación es dramática”: Biministro De Grange advierte graves daños tras aluvión en Las Condes

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, entregó este jueves un balance de las zonas afectadas tras el aluvión en la comuna de Las Condes, luego de realizar un sobrevuelo en helicóptero con autoridades para inspeccionar los daños en el área.

“La situación es dramática. Venimos caminando por General Blanche y, no exagero, era un metro de barro. Mira cómo están los automóviles, están destruidos completamente. La verdad es que la situación es muy dramática”, señaló en T13.

Respecto a los servicios de agua potable, la autoridad explicó que, si bien las empresas pueden seguir proveyendo el suministro, “hay muchas de estas casas en que el barro ha ingresado y el problema es que no se puede acceder al agua potable dentro de las viviendas“.

Asimismo, señaló que hay 12 maquinarias del Ministerio de Obras Públicas desplegadas en el camino a Farellones y en el principal sector afectado, para despejar la ruta y “rescatar también algunos vehículos” que fueron arrastrados por el aluvión.

De Grange confirmó que los equipos de la cartera trabajarán durante toda la noche. “Si es que el fin de semana nos falta todavía para recuperar este lugar de la comuna de Las Condes, vamos a estar trabajando para ello”, añadió.

Además, el secretario de Estado no descartó que puedan desarrollarse nuevos aluviones o afectaciones menores “en sectores específicos” de la Región Metropolitana.

“Lo que estamos viviendo en estos momentos fue una catástrofe impronosticable. Se tomaron medidas preventivas desde el Ministerio de Obras Públicas, en trabajo con el municipio. No obstante, en estos fenómenos que son de impacto brutal, la verdad es que prevenirlos… uno hace el mayor esfuerzo, pero predecir el momento en que van a ocurrir es realmente difícil”, remarcó.