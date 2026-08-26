Biministro Alvarado reconoce que la reforma de seguridad “requiere mejoras” tras reunión con senador Araya (PPD) 

Tras su reunión este miércoles con el senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, reconoció que la reforma de seguridad del Gobierno necesita “mejoras”.

“Hemos expuesto nuestros puntos de vista a cada uno, y lo más importante es que cuando hay disposición y voluntad de diálogo, las cosas pueden avanzar y se puede construir una mejor legislación para todas las chilenas y los chilenos”, sostuvo Alvarado en un punto de prensa.

En esa línea, reconoció que la reforma “requiere mejoramientos y eso lo vamos a trabajar en la Comisión de Constitución del Senado para tratar de llegar a acuerdos y a consensos”.

Asimismo, se refirió al nuevo estado de excepción propuesto por el Ejecutivo en el proyecto constitucional y señaló que “hay que revisarlo para que esto tenga los controles suficientes y necesarios, tanto desde el poder político del Congreso como desde el ámbito judicial”.

“Pareciera ser un copy-paste hecho con inteligencia artificial”

Por su parte, Araya afirmó que mantiene sus críticas a la propuesta del presidente José Antonio Kast, la cual ya había cuestionado, y reiteró que no la apoyará: “Creemos que esta reforma constitucional es una mala reforma, que pareciera ser un copy-paste hecho con inteligencia artificial de distintas legislaciones”.

“Por esa razón, creemos que es necesario que exista un diálogo político-técnico que se va a dar en la Comisión de Constitución antes de votar esta reforma para verificar dónde tenemos puntos de acuerdo”, añadió.

Ante las posibles críticas de partidos de su sector por la reunión, sostuvo que “la seguridad pública hay que tomársela en serio y esto significa que tienen que existir acuerdos entre Gobierno y oposición para dotar al Estado de herramientas eficaces. Yo espero que la gente del Socialismo Democrático y el Frente Amplio entiendan que aquí los únicos que ganan con esta división son los delincuentes”.

En ese sentido, comentó que durante la reunión entregó al ministro “una serie de propuestas en materia de seguridad pública que van a permitir, por ejemplo, liberar a Carabineros de funciones administrativas para que puedan estar en la calle; propuestas de cambios legales que debiéramos apoyar todos los sectores políticos”.

También criticó al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien en su opinión “no tiene el perfil para ser ministro de Seguridad. Probablemente habría sido un gran ministro de Obras Públicas, pero en materia de seguridad está muy al debe”.