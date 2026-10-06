Biministro Alvarado aborda situación procesal del embajador Zaliasnik: “Las evaluaciones se hacen de manera permanente y en función de las condiciones que rodean esos procesos de evaluación”

El biministro Claudio Alvarado se refirió a la situación procesal que enfrenta el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, por su eventual participación en delitos relacionados con el denominado Caso Audios.

Consultado por la prensa sobre la confirmación de la Fiscalía de que el embajador Zaliasnik se encuentra en calidad de imputado por presuntos nombramientos judiciales, respondió que “tengo entendido que la representación de su defensa ha señalado que este no es un hecho nuevo, que siempre ha estado en esa condición”.

Desde el Gobierno, sostuvo que el canciller Francisco Pérez Mackenna ya emitió una opinión sobre este tema y agregó que “los cargos que se ejercen por la confianza del Presidente de la República son cargos que están permanentemente en evaluación, y los temas que llevan los tribunales de justicia tienen su propio curso de acción y decisión”.

Al preguntarle sobre el denominado “criterio Tohá” aplicado por la administración anterior, que establecía que no puede pertenecer al Gobierno quien esté siendo imputado, señaló que “los cargos de confianza del Presidente de la República, quienes los ejercemos, estamos permanentemente sometidos a evaluación, y los temas que dicen relación con el Ministerio Público o los tribunales de justicia tienen sus propios cursos de acción”.

Respecto de si esa evaluación se hace más compleja debido a que Zaliasnik se encuentra en calidad de imputado, precisó que “las evaluaciones se hacen de manera permanente y en función de las condiciones que rodean esos procesos de evaluación”.

La defensa de Gabriel Zaliasnik

A través de una declaración, el abogado defensor de Gabriel Zaliasnik, Jorge Gálvez, se refirió a la situación procesal de su representado.

“En relación con algunas notas de prensa que destacan como un hecho noticioso que don Gabriel Zaliasnik tendría calidad de imputado en una investigación que realiza el Ministerio Público, se debe aclarar que la calidad de imputado no corresponde a una decisión del Ministerio Público, sino a una consecuencia legal procesal de la denuncia hecha por el diputado Daniel Manoucheri y la senadora Daniella Ciccardini“, aclaró.

En esa línea, remarcó que la propia fiscal Claudia Perivancich precisó que “es conocido que tiene la calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas”.

“Esto desprestigia nuestro país en términos diplomáticos”

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini explicaron que la causa se originó a partir de una denuncia presentada tras la publicación de antecedentes sobre conversaciones entre Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, que apuntarían a eventuales gestiones vinculadas al Poder Judicial.

“Yo no sé qué más tiene que pasar para que el Presidente (José Antonio Kast) tome la decisión de removerlo del cargo, porque esto desprestigia nuestro país en términos diplomáticos y de relaciones internacionales. Entonces, francamente, yo le pido al (jefe de Estado) que sea responsable y serio en esta materia porque tiene un embajador que está en calidad de imputado en un caso de corrupción”, afirmó Cicardini.

Los antecedentes del caso

En cuanto a Gabriel Zaliasnik, T13 consignó que, en su declaración del pasado 27 de agosto en dependencias de la Fiscalía de Valparaíso, Luis Hermosilla reveló que el actual embajador de Chile en Israel tenía mayor acceso que él a algunos ministros de la Corte de Apelaciones y que, de hecho, tenía llegada al máximo tribunal.