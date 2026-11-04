Bellolio (UDI) y situación de ministro Rabat: “Me cuesta pensar que pueda seguir en su cargo (…) no entiendo bien la estrategia del Gobierno”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), se refirió a la crisis que enfrenta el Gobierno a raíz de las firmas de decretos que permitieron rebajas de penas a un grupo de condenados por agresiones sexuales contra menores de edad.

En este contexto, la oposición ya anunció una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego que el propio Presidente José Antonio Kast admitiera un error y anunciara que mantendría en su cargo al secretario de Estado para intentar buscar una solución.

En diálogo con Radio Infinita, Bellolio aseguró que “me cuesta pensar que (Rabat) pueda seguir en su cargo”.

En esa misma línea, el alcalde aseguró que “yo la verdad es que no entiendo bien cuál ha sido la estrategia del gobierno hasta ahora en esta materia. Porque si consideran que fue un error tan grave, entonces lo que debió haber ocurrido es que eso tiene que haber tenido consecuencias”.

“Segundo, era obvio que la oposición iba a decir que iba a presentar una acusación constitucional, que va a ir igual, se vaya o no se vaya el ministro. Yo no creo que hayan fundamentos para justificar que haya una acusación constitucional en el sentido de que hay una transgresión a la legalidad. Otra cosa es que sea un error político grave, y que no hayas puesto primero a las víctimas y a las familias de las víctimas en primer lugar”, añadió.

Del mismo modo, recalcó que “otra cosa es la pulseada política de decir si se tiene que ir o no se tiene que ir. Yo no me quiero sumar al coro de lo que dice la oposición, que ayer vimos parte del show que hicieron en el mismo Parlamento, y que la razón por la cual no han presentado la acusación es porque quieren alargar esto hasta el máximo posible”.