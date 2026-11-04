Investigan robo con secuestro a familia en La Florida: Fiscalía confirma que padre fue encontrado con vida en terreno en San Bernardo

La PDI y la Fiscalía investigan un robo con secuestro perpetrado en La Florida.

El caso ocurrió pasadas las 5:30 horas de este miércoles, cuando un grupo de sujetos ingresó a un domicilio, sustrajeron diversas especies de valor, robaron el auto familiar y se llevaron al jefe de hogar.

El fiscal Jorge Reyes confirmó que el padre fue encontrado hace pocos minutos con vida y con buenas condiciones de salud en un sitio eriazo en San Bernardo.

Y agregó que los ladrones, de acuerdo con el relato del resto del grupo familiar, se llevaron a la víctima con la intención de utilizar sus tarjetas bancarias: “Lo conminan a que no olvide las tarjetas y se las llevan para efectos de poder realizar alguna transacción en algún comercio existente o hacer algún giro bancario”.

Es materia de investigación si efectivamente lograron sacar dinero de las cuentas bancarias.

Respecto al auto sustraído, fue encontrado en el sector de Bajos de Mena en Puente Alto, mientras que el hombre fue abandonado en un sector de San Bernardo. Y sobre la nacionalidad de la banda, el fiscal señaló que se está investigando.

Consultado sobre si el delito está tipificado como secuestro, respondió: “Esta persona fue privada de libertad, fue sacada a la fuerza de su domicilio alrededor de las 5:30 de la madrugada y fue abandonada en otra comuna con la intención de sustraer especies. Me parece que claramente calza con el delito de secuestro; este es un robo con intimidación, secuestro y estamos investigando otro ilícito”.

Respecto a las demás integrantes del grupo familiar, detalló que “están muy afectadas” y que “están derivadas de la unidad de víctimas de la Fiscalía Regional Oriente”.

Reyes comentó que hay denuncias por delitos de características similares, por lo que se están realizando cruces de información para determinar si corresponed a la misma banda o si se trata de agrupaciones diferentes.

Sobre ello, el subprefecto Esteban Tapia, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Suroriente, dijo: “Vamos a trabajar en la vinculación de hechos de similares características, reuniendo la mayor cantidad de datos para poder vincular los datos y poder verificar si son las mismas personas”.

Además, detalló que “hay víctimas adultas y menores; (los delincuentes) ingresan, sustraen especies” y amarran a las víctimas.

“Estamos en la etapa de las declaraciones y obviamente el delito es grave. La familia obviamente hay que entender y hay que tener una atención especial por la gravedad de lo hecho”, sostuvo el subprefecto.

De acuerdo a Tapia, se comenzará con la revisión de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos para poder esclarecer cómo ocurrieron los hechos.