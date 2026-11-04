Rebaja de penas: Yeomans dice que el Partido Republicano “es la barra brava del Gobierno” y que Kast ha mantenido “una posición tozuda” al no asumir responsabilidad política

Continúa la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, decretos que fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La situación ocurre, además, en medio de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027. La oposición ha señalado que Rabat ya no es un interlocutor válido y anunció que presentará una acusación constitucional.

Sin embargo, ayer desde Italia el presidente José Antonio Kast volvió a respaldar a la autoridad e incluso emplazó a la oposición a presentar la acusación directamente para que se pueda votar en la Cámara Baja.

En entrevista con CNN Chile Radio, la diputada y presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, recalcó en que “el gobierno tiene que asumir las responsabilidades políticas. Cuando reconoce el presidente que hay un error, pero a la vez no asume las responsabilidades políticas de por medio, solo en palabras, no hay ningún hecho que demuestre que realmente asume las responsabilidades políticas de haber liberado a pederastas y a violadores de niños”.

En esa línea, dijo que continuarán insistiendo en que el Ministerio presente y transparente los decretos firmados, ya que “hasta la fecha no ha sucedido. La gravedad de los hechos nos lleva a tomar posiciones como esta porque el gobierno y en particular el presidente han mantenido una posición tozuda de defender al ministro Rabat a pesar del sentido común, a pesar de lo que piense la ciudadanía, a pesar de lo que piense acá el Congreso Nacional”.

“El transparentar las medidas de protección que están tomando respecto a las víctimas no lo han hecho. Lo hemos oficiado, le hemos preguntado, hemos convocado a la ministra de Desarrollo Social a la Comisión de Desarrollo Social y no asistió. Hasta ahora tampoco han mostrado los decretos, que son parte importante, no solo para nuestras acciones de fiscalización, sino para las víctimas, para saber si su agresor anda suelto o no por las calles”, reiteró la parlamentaria.

Por otro lado, la timonel del Frente Amplio respondió a los dichos que el diputado republicano Benjamín Moreno declaró en CNN Chile Radio.

El jefe de bancada señaló que la acusación se trata de un punto político y que no hay fundamento para presentarla. En esa línea, planteó que se está desviando la atención respecto a la atención que necesitan las víctimas.

Frente a ello, Yeomans aseveró: “El Partido Republicano es la barra brava del gobierno. No me extraña que, frente a cualquier posición que tengan, lo vayan a salir defendiendo. No tienen ningún matiz, ni siquiera respecto a hacerle un cuestionamiento al ministro Rabat”.

“Yo he escuchado a parlamentarios que son de oficialismo también, pero no del Partido Republicano, que son capaces de distinguir y decir cuando se comete un error. Hay que tener una opinión que esté a la altura de nuestro cargo. Nosotros somos representantes populares. Somos parlamentarios electos, en este caso también para defender los intereses del niño, los intereses que debiese ser además la prioridad de una sociedad, los intereses de la familia. Pero sin embargo, ahí el discurso se les cae”, añadió.

En esa línea, sostuvo que “lo que corresponde es que Rabat no esté en el cargo y que se tomen las medidas de protección, y a quien le corresponde ejercer las medidas de protección es al gobierno. Lo que hemos hecho nosotros está dentro de las medidas que tenemos, de las atribuciones que tenemos los parlamentarios, que son los oficios, que es la fiscalización, que es acudir a distintos organismos para solicitar su pronunciamiento, que es lo que hemos realizado hasta ahora”.

Respecto a los dichos del jefe de Estado en defensa de Rabat, Yeomans afirmó que no están a tono con su cargo y que se trata de un error político grave.

“A mí me parece que el presidente Kast con esto está cometiendo un grave error político. Está profundizando la crisis que ellos mismos generaron. No sacar al ministro Rabat y desde Europa mandar un mensaje a la oposición sin siquiera mencionar a las víctimas, sin siquiera mencionar las medidas de protección que están estableciendo como gobierno, sino que enfocarse directamente a responder como si esto se tratara de un gallito político entre el gobierno y el Congreso”, profundizó.

Y continuó diciendo: “Que no le interese a las víctimas a mí me parece realmente una posición del presidente de la República inexplicable, falto de sentido común, falto de empatía total con quien debiese ser la prioridad, que son las víctimas”.

“A mí me parece que lo que hace el presidente de la República es no estar a tono con su cargo. Lo que le corresponde a él es asumir la prioridad que es proteger a las víctimas, no responderle a la oposición”, remarcó la diputada.

Esto, porque “se dedica tiempo a respondernos a nosotros, a entrar en un dimes y diretes como si esto se tratara de eso. La verdad es que a nosotros no nos viene ni nos va que el presidente nos venga a decir que presentemos antes o después la acusación constitucional. A nosotros lo que nos interesa, primero, es que sea transparente todo, porque el gobierno no ha sido transparente. Segundo, que se proteja a las víctimas, porque hasta ahora no hemos sabido de ningún mecanismo de protección que haya implementado el gobierno”.