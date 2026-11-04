Sernac apunta a Flixbus: Detecta sobreventa de pasajes, indemnizaciones pagadas en cupones y asientos de menor calidad

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la empresa de transporte Flix Chile SpA, conocida como Flixbus, tras detectar una serie de conductas que podrían vulnerar la Ley del Consumidor. Según el organismo, estos hechos se han registrado desde septiembre de 2025 a la fecha.

Entre las irregularidades identificadas, el Sernac señaló que la empresa no habría ejecutado el servicio de transporte en la fecha y hora acordadas con los pasajeros. Además, la compañía habría incurrido en sobreventa de pasajes, es decir, vendió más boletos que los asientos efectivamente disponibles en cada bus.

El organismo también constató que la empresa transportó a consumidores en asientos de inferior calidad a los que habían contratado y que no entregó una confirmación escrita del contrato de transporte. Esto habría impedido a algunos pasajeros contar con su pasaje y exigir el servicio pagado.

A esto se suma que, ante los incumplimientos, Flixbus habría entregado las indemnizaciones a los afectados en forma de cupones que no se pueden convertir en dinero. El Sernac también detectó cláusulas abusivas en los términos y condiciones del proveedor.

Según el Servicio, estas conductas podrían constituir una vulneración al derecho a recibir información veraz y oportuna, al derecho a una reparación e indemnización adecuada de los daños y al deber de las empresas de respetar los términos y condiciones acordados. Además, podrían infringir la prohibición de vender sobrecupos en los servicios de transporte terrestre de pasajeros.

¿Qué busca el procedimiento contra Flixbus?

Con este procedimiento, el Sernac busca obtener para los consumidores afectados las restituciones, compensaciones e indemnizaciones que correspondan, incluidos reajustes e intereses, mediante una solución proporcional al daño causado. El organismo también pretende que la empresa ajuste algunas cláusulas de sus términos y condiciones.

Como se trata de un procedimiento voluntario, el Sernac está a la espera de que Flixbus responda si acepta participar. En caso de que la respuesta sea favorable, comenzará la etapa de audiencias.