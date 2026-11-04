Ciberseguridad supera a la IA entre las apuestas de inversión de las empresas tecnológicas en Latinoamérica: El 76% incrementó su inversión en el área

La ciberseguridad se posicionó como la principal prioridad de inversión entre las empresas del canal tecnológico en Latinoamérica, por encima de la inteligencia artificial (IA).

Según un estudio de TD SYNNEX, el 76% de las compañías encuestadas aumentó sus inversiones en esta área, frente al 70% que lo hizo en soluciones de nube y el 68% en tecnologías y servicios de IA.

Los resultados corresponden a la quinta edición del informe Direction of Technology, publicado este miércoles por la compañía, que recogió las perspectivas de más de 1.500 socios comerciales del sector tecnológico en 45 países, incluidos participantes de Latinoamérica.

La importancia de la ciberseguridad también se refleja en los ingresos del sector: el 50% de los participantes latinoamericanos la identifica como una de sus principales fuentes de ingresos significativos.

Además, un 42% obtiene ingresos relevantes de servicios profesionales, consultoría y asesoría, mientras que el 76% espera que estos servicios aumenten su participación en el negocio.

Pese a quedar por detrás de la ciberseguridad en inversión, la inteligencia artificial mantiene un papel relevante en las proyecciones de las empresas. El 66% de los encuestados en Latinoamérica se considera preparado o experto en esta tecnología, aunque persisten obstáculos para implementarla a mayor escala.

Entre las principales dificultades figuran las preocupaciones de seguridad, legales o de gobernanza (39%), la falta de preparación de los datos (37%) y la escasez de capacidades internas para administrar estas soluciones después de su implementación (36%).

El informe también identificó que el 55% de los participantes considera la IA agéntica y la automatización de procesos como oportunidades para adoptar esta tecnología, mientras que un 51% destaca el potencial de la ciberseguridad impulsada por inteligencia artificial.

En términos generales, el 76% de las empresas encuestadas en Latinoamérica reportó un aumento de sus ingresos durante 2026, frente al 62% registrado en 2025. Asimismo, el 89% manifestó optimismo respecto de las oportunidades comerciales para los próximos 12 meses.

Otavio Lazarini, presidente de TD SYNNEX para Latinoamérica, señaló que el desafío consiste en transformar las inversiones tecnológicas en resultados concretos: “La oportunidad para los partners está en combinar especialización técnica con conocimiento del negocio, servicios de asesoría y una ejecución confiable”.

Del mismo modo, añadió que “la oportunidad para los partners está en combinar especialización técnica con conocimiento del negocio, servicios de asesoría y una ejecución confiable. Nuestro papel es acompañarlos con capacidades, formación, financiamiento y recursos que les permitan llevar la nube, la ciberseguridad y la inteligencia artificial desde la intención hasta resultados medibles para sus clientes”.