Subsecretario de Agricultura visita Israel para visitas técnicas con organismos especializados en gestión del agua para el sector agrícola

El subsecretario de Agricultura, Francisco Venezian, se encuentra en Israel realizando una serie de visitas técnicas y reuniones con organismos públicos y empresas especializadas en gestión del agua para el sector agrícola.

La visita de la autoridad comenzó el 1 de noviembre y se extenderá hasta este jueves 5 y es parte de una delegación latinoamericana convocada por invitación del embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, que reúne a representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú.

Desde Agricultura señalaron que en las actividades se han abordado tecnologías para el riego, tratamiento y aprovechamiento de nuevas fuentes hídricas, junto con analizar soluciones que puedan contribuir a mejorar la eficiencia en el uso del agua y la seguridad hídrica del sector agrícola chileno.

La delegación visitó la empresa estatal Mekorot, que está vinculada al suministro de agua en Israel, y Shafdan, una instalación que “trata aproximadamente 420 mil metros cúbicos diarios de aguas residuales, que posteriormente son recuperadas y destinadas principalmente al riego agrícola”.

También visitaron Asterra, una empresa que “utiliza imágenes satelitales e inteligencia artificial para detectar posibles fugas en redes de agua. La agenda contempló además encuentros con Amiad Water Systems, especializada en filtración de agua para sistemas de riego; Arad Group, dedicada a tecnologías de medición inteligente y monitoreo del consumo; y Palgey Maim, empresa de ingeniería enfocada en infraestructura hídrica y tratamiento de aguas residuales”.

El subsecretario Venezian comentó que la visita “nos permite analizar experiencias y tecnologías que pueden ser útiles para la agricultura chilena, especialmente en materias como riego, medición, tratamiento y reutilización del agua. También buscamos fortalecer la cooperación técnica y generar vínculos con instituciones y empresas que desarrollan soluciones para mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico y enfrentar los desafíos de disponibilidad de agua que tiene nuestro sector”.

En medio de la visita también se llevó a cabo una ronda de negocios con empresas emergentes del sector hídrico, organizada en el Instituto de Exportación de Israel.

“La instancia estuvo orientada a identificar soluciones tecnológicas para los desafíos de la agricultura chilena, especialmente en eficiencia del uso del agua, monitoreo y gestión hídrica, además de establecer contactos para futuras evaluaciones técnicas y posibles oportunidades de colaboración”, indicaron desde la Subsecretaría.

Mientras que en el ámbito de la administración de servicios e infraestructura, la delegación visitó Meniv Rishon, la “entidad municipal responsable de la gestión de agua y saneamiento en Rishon LeZion. Asimismo, recorrió la planta desalinizadora de Sorek, que utiliza tecnología de ósmosis inversa para producir agua potable a partir de agua de mar”.

Sobre ello, Venezian señaló: “Estamos a tres kilómetros de distancia del mar. En esta planta se desalinizan siete metros cúbicos por segundo, con la finalidad de producir agua para consumo humano, agrícola o industrial. Es una planta de ósmosis inversa que facilita la proyección del consumo de agua a nivel nacional. Estas plantas son concesionadas durante 30 años. El Estado define la ubicación de estas plantas, pero permite también al sector productivo proyectarse en su sistema de producción, tanto para consumo humano como agrícola o industrial”.