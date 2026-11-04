Latam eleva 16,3% su utilidad en el tercer trimestre pese a un golpe de US$ 520 millones por alza del combustible

Latam Airlines Group registró una utilidad neta de US$ 441 millones en el tercer trimestre de 2026, lo que representa un alza de 16,3% respecto del mismo período del año anterior, según informó la compañía este martes. Sin embargo, la aerolínea recortó su proyección de EBITDA ajustado para todo el año, debido al incremento en el precio del combustible.

Entre julio y septiembre, los ingresos operacionales de la compañía llegaron a US$ 4.567 millones, un aumento de 18,4% en doce meses. De ese total, los ingresos de pasajeros sumaron US$ 3.998 millones, con un alza de 17,8%, mientras que los de carga alcanzaron US$ 483 millones, un 19,5% más que un año antes.

El resultado operacional ajustado, en cambio, cayó 17,9%, hasta US$ 573 millones. Con ello, el margen operacional ajustado bajó a 12,5%, frente al 18,1% del tercer trimestre de 2025. El EBITDA ajustado, que mide el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, descendió 4,7%, hasta US$ 1.095 millones.

La principal razón fue el combustible. Según la compañía, el precio promedio del jet fuel, incluidas las coberturas, subió 52,1% por barril, lo que tuvo un impacto de aproximadamente US$ 520 millones frente al mismo trimestre del año pasado. Así, el costo total del combustible aumentó 60,9%, mientras que el consumo creció 5,8%.

Pese a ello, Latam logró traspasar cerca del 80% del mayor costo del combustible a sus tarifas. En el negocio de pasajeros, los ingresos por cada asiento disponible por kilómetro aumentaron 9,4%, liderados por el segmento internacional, con un alza de 10,2%. El segmento premium tuvo un mejor desempeño, con un crecimiento de 23% en sus ingresos.

“Los resultados del tercer trimestre demuestran una vez más la solidez del modelo de negocio de Latam y su capacidad para mantener un desempeño robusto a pesar de la persistente volatilidad en los precios del jet fuel”, afirmó el gerente de Finanzas (CFO) de la compañía, Ricardo Bottas.

Latam reduce su proyección de EBITDA para 2026

En este escenario, la aerolínea actualizó sus proyecciones para 2026. La empresa elevó su estimación de ingresos a un rango de entre US$ 17.600 y US$ 17.800 millones, frente a los US$ 17.300 a US$ 17.700 millones que proyectaba en agosto.

Sin embargo, redujo su proyección de EBITDA ajustado desde un rango de US$ 4.100 a US$ 4.400 millones a uno de entre US$ 3.900 y US$ 4.050 millones.

Según Latam, el ajuste refleja un entorno de precios del combustible “más complejo de lo previsto anteriormente para el cuarto trimestre”. La compañía ahora supone un precio del jet fuel de US$ 180 por barril para el último trimestre del año, frente a los US$ 130 que estimaba en agosto.

En la operación, la aerolínea aumentó su capacidad en 7,7% y registró un factor de ocupación de 83,7%, por debajo del 85,4% de un año antes. En tanto, su programa de fidelización Latam Pass alcanzó los 57 millones de socios, un 9% más que en el mismo período de 2025.

En los primeros nueve meses del año, Latam acumula una utilidad atribuible a los propietarios de la controladora de US$ 1.142 millones, un 17% más que los US$ 976 millones de igual período de 2025, según sus estados financieros.

Liquidez, clasificación crediticia y recompra de acciones

En cuanto a su posición financiera, la compañía cerró septiembre con una liquidez de US$ 4.446 millones, equivalente al 26,4% de sus ingresos de los últimos doce meses, y un apalancamiento neto ajustado de 1,5 veces.

Además, durante el trimestre S&P Global y Fitch elevaron su clasificación de crédito de BB a BB+, con perspectiva estable, y sus bonos garantizados obtuvieron grado de inversión de ambas agencias.

“Las recientes mejoras en la calificación crediticia otorgadas por S&P Global y Fitch constituyen un reconocimiento independiente adicional del continuo progreso de Latam y su sólido perfil financiero”, sostuvo Bottas.

La aerolínea también informó que en septiembre comenzó a recomprar acciones y que, al cierre del trimestre, había adquirido cerca del 0,65% de sus acciones. Además, cerró un financiamiento de largo plazo por US$ 505 millones para nuevos aviones, de los cuales US$ 400 millones están vinculados a metas de sostenibilidad.

Al cierre de septiembre, la flota de Latam sumaba 390 aeronaves, y la compañía espera recibir otras 20 durante lo que queda del año. En octubre, Latam Airlines Brasil recibió sus dos primeros Embraer E195-E2, de un total de 14 aviones que comenzarán a operar el 30 de noviembre en 42 rutas domésticas de ese país.