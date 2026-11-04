Avanza en el Senado proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial en Chile: ¿Cómo funciona?

La Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial (IA), la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación.

Con ello, quedó lista para ser revisada en Sala.

La instancia, que es presidida por el senador Rojo Edwards e integrada por los senadores Daniella Cicardini, Ricardo Celis, Luciano Cruz Coke y Manuel José Ossandón, esperó la indicación sustitutiva que había sido anunciada por el Gobierno; sin embargo, esta no fue ingresada.

Por ello, pusieron en votación la propuesta, cuyo objetivo es la modificación del modelo regulatorio para el desarrollo de esta tecnología en Chile.

De manera preliminar, se dejó como plazo máximo el 4 de diciembre para la presentación de indicaciones. En esa fecha, el Ministerio de Ciencias debería también presentar su propuesta.

Proyecto regula la IA en Chile: ¿Cómo funciona?

Desde el Senado explicaron que la iniciativa se inspira en la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea.

Así, su objetivo es regular de acuerdo al riesgo, “de manera que mientras más daño puede causar un sistema, más obligaciones tiene quien lo desarrolla o usa”. Aplicará a proveedores, implementadores, importadores y distribuidores, nacionales o extranjeros domiciliados en Chile.

En esa línea, contiene cuatro niveles de riesgo: inaceptable, alto, limitado y sin riesgo evidente.

También “prohíbe sistemas que atenten contra los derechos fundamentales, tales como la puntuación social (social scoring), la manipulación del comportamiento que cause daño o el reconocimiento biométrico remoto en tiempo real en espacios públicos (salvo excepciones muy calificadas)”.

Adicionalmente, determina “límites estrictos y mayores obligaciones para sistemas de IA usados en educación, empleo, salud y orden público” y propone crear una institucionalidad que esté encargada de “supervisar el cumplimiento de la ley, aplicar multas y auditar los sistemas de alto riesgo”.

Según la gravedad de la infracción, se pueden cursar multas de hasta 20 mil UTM.