Trabajador queda en coma inducido tras consumir gomitas con THC que compañero repartió en aeropuerto

Uno de los siete trabajadores intoxicados tras consumir gomitas con alto contenido de THC en el Aeropuerto de Santiago permanece grave, intubado y en coma inducido, mientras Carabineros investiga si los productos contenían otras sustancias.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes en el sector de carga del terminal aéreo, cuando un funcionario habría compartido las gomitas con siete compañeros de trabajo.

Poco después de consumirlas, los afectados comenzaron a presentar síntomas como mareos y vómitos, por lo que dieron aviso a sus jefaturas y recibieron atención médica.

La fiscal de Flagrancia Occidente, Paz Escobar, informó que Carabineros recibió una denuncia por un funcionario que habría suministrado a sus compañeros “gomitas con alto contenido de THC”.

Uno de los trabajadores permanece internado en el Hospital Félix Bulnes.

ISP analizará las gomitas

Carabineros detuvo al trabajador que habría entregado los productos e incautó una bolsa que contenía cuatro gomitas y un chocolate.

La capitán María Belén Galaz, del OS7 de Carabineros, explicó que las especies serán enviadas al Instituto de Salud Pública (ISP) para determinar su composición exacta.

Los análisis preliminares detectaron THC, componente psicoactivo del cannabis, pero la policía busca establecer si los productos contenían además otras sustancias que puedan explicar la gravedad de las intoxicaciones.

“Es sumamente importante verificar qué otro tipo de sustancias pudieron haber tenido estas gomitas”, señaló Galaz.

El OS7 también realiza diligencias para establecer de dónde provienen los productos y si fueron comercializados a otras personas.

Carabineros indicó que anteriormente ha incautado gomitas y otros alimentos con THC, aunque señaló que no había enfrentado un episodio similar con varias personas intoxicadas.

El funcionario que habría repartido las gomitas es un adulto chileno sin antecedentes penales y quedó a disposición de la justicia.

Según los antecedentes entregados por las autoridades, la investigación deberá establecer las circunstancias en que entregó los productos y si conocía con precisión su composición.

El imputado pasaría este miércoles a control de detención, mientras continúan las diligencias del OS7 y los análisis del ISP.