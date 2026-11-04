Hacienda inyecta casi US$ 100 millones más a los gobiernos regionales y acuerda con gobernadores presupuesto 2027 por US$ 1.856 millones

El Gobierno y los gobernadores regionales acordaron un marco presupuestario de US$ 1.856 millones para 2027, que reúne los recursos de funcionamiento e inversión de los gobiernos regionales. Según una minuta del acuerdo, la cifra supera en US$ 97 millones el monto contemplado en el proyecto de Ley de Presupuestos que se tramita en el Congreso.

El entendimiento se alcanzó en una reunión el 23 de octubre. El objetivo fue llegar a un presupuesto equivalente al inicial de 2026, descontado el 3% para emergencias que se reasignaba desde los gobiernos regionales al Ministerio del Interior.

En la Ley de Presupuestos 2026, los gobiernos regionales contaban con US$ 1.909 millones. Al restar los US$ 53 millones de ese 3%, el monto queda en US$ 1.856 millones, la misma cifra del nuevo marco. El proyecto enviado por el Ejecutivo para 2027, en cambio, contemplaba US$ 1.759 millones.

Ajustes al presupuesto de inversión regional

El acuerdo mantiene en US$ 156 millones el presupuesto de funcionamiento incluido en el proyecto de ley, por sobre los US$ 135 millones de 2026. Para compensar ese mayor gasto, la inversión regional se ajustará en alrededor de 4%. Así, el programa de inversión llegará a US$ 1.700 millones. La cifra es menor que los US$ 1.774 millones iniciales de este año, aunque supera los US$ 1.604 millones del proyecto original.

Además, los ingresos propios de los gobiernos regionales, como los provenientes de casinos y bienes nacionales, no formarán parte del marco presupuestario. Estos se incorporarán durante 2027 a medida que se perciban, mediante una resolución del gobierno regional y un decreto de la Dirección de Presupuestos (Dipres). También cambiará la distribución de lo recaudado por la venta de activos, que se repartirá en partes iguales entre el Fisco y el gobierno regional respectivo.

Asimismo, esos ingresos propios se reemplazarán con recursos del Fondo de Apoyo al Transporte. La indicación sustitutiva del Ejecutivo aumenta los recursos de este fondo respecto de lo que incluye el proyecto actual y permitirá destinar parte de ellos a iniciativas de interés regional.

Más flexibilidad para ejecutar recursos

En cuanto a las flexibilidades, el proyecto amplía de 2% a 4% el porcentaje para emergencias que pueden ejecutar directamente los gobiernos regionales y elimina el traspaso del 3% al Ministerio del Interior, vigente hasta 2026. Las regiones también podrán registrar gastos desde enero, sin esperar la tramitación de las resoluciones iniciales. Además, aumentará el monto de los proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) que quedan exentos de evaluación técnica, con el fin de agilizar las inversiones.

En paralelo, la mesa de trabajo entre la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) y la Dipres comprometió otras indicaciones. Entre ellas, eliminar la visación de la Dipres a las resoluciones iniciales y elevar de 10% a 20% el aumento de presupuesto que un gobierno regional puede aprobar sin pasar por el consejo regional.

Las indicaciones también buscan ampliar los usos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, para que pueda financiar proyectos de fomento productivo, desarrollo regional e investigación científica y tecnológica. Además, la Dipres asignará los recursos de los Planes Especiales en dos fechas al año, abril y agosto.

Por último, se podrá financiar la recuperación de fachadas de inmuebles que tengan un impacto directo en el espacio público.