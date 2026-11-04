Detienen a camionero por homicidio frustrado tras intentar evadir control militar en Arica

Un camionero fue detenido por su presunta responsabilidad en un homicidio frustrado contra personal del Ejército, luego de un procedimiento realizado en la zona fronteriza de la Región de Arica y Parinacota.

Según informó ADN Radio, el hecho ocurrió en la Ruta A-155, donde efectivos militares detectaron una caravana compuesta por cinco camiones e iniciaron un seguimiento.

El procedimiento se registró cerca de las 06:40 horas, a la altura del kilómetro 30 de la ruta.

De acuerdo con los antecedentes policiales, uno de los conductores habría intentado evitar la fiscalización y dirigió el camión contra los funcionarios militares.

Tras el episodio, el hombre fue detenido y posteriormente entregado a Carabineros.

El imputado es un ciudadano boliviano que mantenía situación migratoria regular en Chile y contaba con licencia de conducir emitida en su país.

Serie de procedimientos en la frontera

El hecho formó parte de una serie de operativos desarrollados por Carabineros y personal militar en sectores fronterizos de Arica y Parinacota.

Las fiscalizaciones permitieron detectar distintos hechos vinculados a contrabando de vehículos y otras infracciones carreteras.

El seremi de Seguridad Pública de Arica y Parinacota, Pedro Álvarez, destacó el despliegue realizado por las instituciones de la zona.

“Cuando hablamos de siete detenidos en menos de siete horas, la verdad es que es un gran trabajo de la institución, que demuestra la capacidad técnica, la voluntad y el profesionalismo de las instituciones”, afirmó.

El conductor quedó a disposición de la justicia mientras se establecen las circunstancias del procedimiento y su eventual responsabilidad en el delito investigado.