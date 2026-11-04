“Hoy día la política ha mostrado lo mejor de sí”: Quiroz celebra acuerdo con gobernadores por presupuesto regional de US$ 1.856 millones

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó este miércoles el acuerdo alcanzado con los gobernadores regionales por el Presupuesto 2027, que fija un marco de US$ 1.856 millones para el funcionamiento y la inversión de los gobiernos regionales. El secretario de Estado afirmó que el Gobierno dio “un voto de confianza” a la gestión de las autoridades regionales.

Quiroz habló en un punto de prensa junto a los senadores Javier Macaya (UDI) y Yasna Provoste (DC) y a un grupo de gobernadores encabezado por Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso.

El acuerdo eleva en US$ 97 millones los recursos para los gobiernos regionales respecto del proyecto de Ley de Presupuestos que se tramita en el Congreso. Así, el monto queda en un nivel equivalente al presupuesto inicial de 2026, descontado el 3% para emergencias que hasta este año se traspasaba al Ministerio del Interior.

Quiroz destaca acuerdo por presupuesto de los gobiernos regionales

Según el ministro, el entendimiento se alcanzó porque, pese a las diferencias, las partes identificaron rápidamente un propósito común: “El propósito común es que nos asiste la convicción, y eso viene de conversación directa con el Presidente de la República, que nos encargó llegar a un acuerdo acá”.

Quiroz reconoció que la negociación tuvo momentos tensos. “Fue un periodo algo álgido, quedó para la leyenda la reunión de Cerro Castillo, pero la verdad es que este es un día en que hemos logrado conjugar (…)”, sostuvo. En esa línea, agregó que los gobernadores escucharon los planteamientos de Hacienda sobre gestión y eficiencia, mientras que el Gobierno dio “un voto de confianza ahí muy fuerte a la gestión futura de los gobernadores”.

El ministro destacó la experiencia de este año con los recursos de emergencia, cuyo porcentaje de ejecución inmediata por parte de los gobiernos regionales sube de 2% a 4% en el proyecto de presupuesto. Además, según la minuta del acuerdo, las regiones podrán registrar gastos desde enero, sin esperar la tramitación de sus resoluciones iniciales.

“Las medidas de gestión permiten que partamos ejecutando en las regiones desde el día 1. Hay una tremenda responsabilidad hoy día de la reactivación del empleo y está en este minuto bajo la conducción de los gobernadores un rol muy protagónico en esa materia”, señaló Quiroz, quien cerró su intervención afirmando que “hoy día la política ha mostrado lo mejor de sí”.

Mundaca califica el entendimiento como un día histórico

En representación de los gobernadores, Rodrigo Mundaca calificó la jornada como “un día histórico”. Según el gobernador, en un inicio la propuesta del Ejecutivo implicaba una rebaja de entre 10% y 20% para los gobiernos regionales, equivalente a más de $250.000 millones (unos US$ 255 millones).

“Lo que prevaleció fue la cordura, lo que prevaleció fue la decencia, lo que prevaleció no fueron las malas palabras ni tirar el mantel, sino que el diálogo”, afirmó.

Mundaca destacó que el acuerdo considera una apertura presupuestaria temprana, el reemplazo de los trabajadores de los gobiernos regionales que pasan a retiro y más flexibilidad en los instrumentos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Además, adelantó que los gobernadores impulsarán una ley de rentas, una ley de plantas y proyectos de descentralización fiscal y política: “Aquí no hay ganadores ni perdedores, aquí lo que gana son las regiones de Chile”.

Macaya y Provoste valoran acuerdo por descentralización

Por su parte, el senador Javier Macaya valoró la disposición al diálogo de los gobernadores y del ministro. A su juicio, los gobiernos regionales serán “probablemente uno de los principales aliados” del Gobierno en un momento de dificultad económica, reactivación y generación de empleo.

La senadora Yasna Provoste, presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, sostuvo que el acuerdo es “un primer paso” en materia de descentralización, aunque “no es el destino”.

La parlamentaria se refirió además a la flexibilización del Fondo de Apoyo al Transporte, que permitirá destinar parte de esos recursos a iniciativas regionales.

“Nosotros vamos a respetar lo que son las leyes generales, particularmente respecto del uso de los recursos de transporte, pero creemos que en eso debe existir flexibilidad para poder atender las necesidades que tienen cada uno de los territorios”, indicó.

Además del marco presupuestario, el acuerdo establece que los ingresos propios de los gobiernos regionales, como los provenientes de casinos y bienes nacionales, se incorporarán durante el año a medida que se perciban.

También elimina la visación de la Dirección de Presupuestos a las resoluciones iniciales de los gobiernos regionales y eleva de 10% a 20% el aumento de presupuesto que estos pueden aprobar sin pasar por el consejo regional.