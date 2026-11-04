Matthei ve “nueva oportunidad” para Chile tras derrota republicana en EE.UU.: “No basta con tener buenas relaciones comerciales”

Evelyn Matthei reaccionó a los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos y sostuvo que la nueva composición del Congreso abre una oportunidad para que Chile avance en sus diferencias comerciales con Washington.

Los comicios dejaron al Partido Demócrata con el control de la Cámara de Representantes y del Senado, lo que modifica el equilibrio político que enfrentará el Presidente Donald Trump durante los últimos dos años de su mandato.

“Los resultados de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos abren una nueva oportunidad para Chile”, afirmó Matthei.

La exalcaldesa de Providencia puso el foco particularmente en el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, vigente desde 2004 y cuyo calendario de desgravación llevó a arancel cero el comercio bilateral de mercancías en 2015.

“Esperamos que esta nueva composición política permita avanzar en el restablecimiento del pleno respeto a nuestro Tratado de Libre Comercio. Chile necesita que los acuerdos internacionales se respeten y que sus beneficios se reflejen concretamente en la vida de las personas”, agregó.

Matthei apunta al precio de los combustibles

Matthei sostuvo que una mejora en la relación comercial con Estados Unidos también debería tener efectos concretos para los consumidores chilenos.

“No basta con tener buenas relaciones comerciales: necesitamos resultados. Y uno de ellos debe ser que esta situación se traduzca en un menor costo de los combustibles para las familias chilenas”, señaló.

La exalcaldesa no detalló mediante qué mecanismo el nuevo escenario político estadounidense podría generar una reducción en los precios de las bencinas o el diésel en Chile.

Estados Unidos, sin embargo, tiene un peso relevante en el mercado local de combustibles. La Costa del Golfo estadounidense es utilizada como mercado de referencia para determinar el precio de paridad de importación en Chile, uno de los componentes considerados en el valor mayorista.

Matthei cerró su declaración con un llamado a priorizar la posición nacional: “Los intereses de Chile deben estar siempre primero”.

Chile mantiene negociación por sobretasa de 12,5%

La declaración se produce mientras Chile mantiene conversaciones con Estados Unidos por la sobretasa arancelaria de 12,5% aplicada desde julio a parte de las exportaciones nacionales.

La medida fue adoptada por Washington bajo la Sección 301 de su legislación comercial y se superpone a las preferencias establecidas en el Tratado de Libre Comercio.

Según informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales a fines de octubre, los productos actualmente exentos de la sobretasa representan un 53,6% del valor de los envíos chilenos a Estados Unidos.

El Gobierno chileno mantiene negociaciones con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para ampliar ese grupo de productos. El cambio de mayoría en el Congreso estadounidense no implica, por sí solo, la eliminación inmediata de la medida.