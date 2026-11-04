Rabat respalda su continuidad en el Gobierno en medio de crisis por rebajas de penas: “Comparto las decisiones del Presidente”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a la crisis en el Gobierno a raíz de los decretos que firmó su cartera y que permitieron una rebaja de penas de personas condenadas por agresiones sexuales contra menores de edad.

Dicha situación ocurrió en el marco de un nuevo criterio que comenzó a aplicar la actual administración, sobre el cual decidió no llevar a litigio ante tribunales algunas de las solicitudes de los pederastas.

Desde el Congreso en Valparaíso, Rabat también abordó los antecedentes solicitados por Contraloría al ministerio: “Contraloría habitualmente está efectuando distintas fiscalizaciones y requiere antecedentes para cumplir con el rol que le asigna la Constitución. También se constituyó en el Ministerio de Justicia, como ocurre normalmente con la administración del Estado para requerir información relativa a estos decretos”.

Posteriormente, se le preguntó si le parece necesario continuar en su cargo, ante lo cual replicó que “la verdad es que esa respuesta la da el Presidente de la República respecto de todos y cada uno de los ministros de Estado”.

Consultado si es que lo comparte, aseguró que “evidentemente que yo voy a compartir las decisiones que adopte el Presidente de la República, porque es lo que corresponde”.

“Yo comparto lo que ha señalado el Presidente de la República en los últimos días, y esa es una respuesta suficiente sobre la materia”, sentenció.