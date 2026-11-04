Minuta del Banco Central revela que todos los consejeros evaluaron subir la tasa a 4,75% en octubre

El Banco Central publicó la minuta de su reunión de política monetaria de octubre, en la que mantuvo la tasa de política monetaria (TPM) en 4,5%. El documento revela que los cinco consejeros evaluaron como plausible subir la tasa en 25 puntos base, hasta 4,75%, ante el aumento de las presiones inflacionarias.

Si bien la decisión de mantener fue unánime, con los votos de la presidenta Rosanna Costa, el vicepresidente Alberto Naudon y los consejeros Luis Felipe Céspedes, Claudio Soto y Kevin Cowan, la minuta muestra que el Consejo discutió seriamente la opción de un alza.

Según informó la entidad financiera, todos los consejeros coincidieron en que el aumento de las presiones de costos observado desde la reunión anterior había elevado el riesgo de que el shock acumulado desde marzo se propagara con más fuerza hacia otros precios y se volviera más persistente que lo habitual. El Consejo advirtió que, una vez que las expectativas comienzan a desajustarse, “el costo de restablecer la convergencia podía ser considerablemente mayor”.

El principal factor detrás de esta preocupación fue el petróleo. De acuerdo con la minuta, el precio del barril, medido como el promedio entre WTI y Brent, había subido cerca de 25% desde el cierre estadístico del Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, debido al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. A esto se sumaron la depreciación del peso y, en menor medida, el alza en los precios de los alimentos, afectados por un fenómeno de El Niño inusualmente intenso.

El documento señala que las expectativas de inflación de corto plazo habían aumentado de manera significativa y se ubicaban muy por sobre lo previsto en el IPoM. A dos años plazo, la inflación esperada se mantuvo en 3% en la Encuesta de Expectativas Económicas, pero subió a 3,2% en la Encuesta de Operadores Financieros.

Las distintas posturas sobre un alza de tasas

En la discusión, un consejero planteó que la pregunta relevante no era si los riesgos inflacionarios habían aumentado, “pues era bastante claro que lo habían hecho”, sino si lo habían hecho lo suficiente para justificar un ajuste preventivo de la tasa en esa reunión.

Algunos consejeros sostuvieron que subir la TPM en 25 puntos base tenía “una base sólida de apoyo”, ya que respondía a las nuevas perspectivas de inflación y a los riesgos de mayor persistencia. A su juicio, si la demanda evolucionaba en línea con lo previsto, era necesaria una trayectoria más alta para la tasa nominal, de modo que la tasa real, es decir, descontada la inflación, fuera coherente con el escenario central del IPoM.

Otros consejeros, en cambio, advirtieron que la debilidad de la demanda podía ser más persistente que lo anticipado y generar holguras de capacidad que contuvieran las presiones inflacionarias. Uno de ellos argumentó que, para efectos de comunicación, era preferible subir la tasa junto con una guía de su trayectoria futura, algo que podría hacerse con mayor claridad en el próximo IPoM, que se publicará en diciembre.

Un consejero recordó que la credibilidad del Banco Central le permite acomodar shocks transitorios en los precios sin responder automáticamente con alzas de tasas. Sin embargo, agregó que esa credibilidad depende de las acciones y la comunicación de la entidad, por lo que se debía ser claro respecto de la mayor preocupación del Consejo por el escenario inflacionario y de su disposición a tomar las medidas necesarias para cumplir la meta.

En el plano de la actividad, la minuta indica que el Imacec de agosto cayó 1% anual, por debajo de lo previsto, principalmente por la minería. Además, los indicadores del tercer trimestre sugerían que se mantenía la debilidad del consumo y, en particular, de la inversión, mientras que la tasa de desempleo había subido levemente en el trimestre terminado en agosto.