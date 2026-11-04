Moreno acusa a oposición de usar a víctimas como “rehenes” por caso Rabat: “Resuélvala en otro ámbito”

El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, acusó a la oposición de utilizar a las víctimas como “rehenes” de una disputa política, luego de que sectores opositores declararan al ministro de Justicia, Fernando Rabat, como un interlocutor no válido y anunciaran una acusación constitucional en su contra.

En entrevista con CNN Chile Radio, Moreno reconoció que en la crisis existió un “error político”, aunque descartó que el secretario de Estado haya incurrido en una infracción legal o constitucional.

El parlamentario defendió que, pese a las diferencias con Rabat, la oposición avance en las modificaciones legales que permitan abordar el problema de fondo.

“No use a las personas o a las víctimas de rehenes para resolver una diferencia política, porque si tú estás de acuerdo con resolver el problema de fondo, tú podrías decir: ‘Yo voy a resolver el problema de fondo y voy a seguir insistiendo en que creo que este señor debe salir’”, afirmó.

“Su diferencia resuélvala en otro ámbito”, agregó al ejemplificar su postura.

Reconoce “error político”, pero respalda a Kast

Moreno sostuvo que el episodio ha tenido costos para el Ejecutivo, pero respaldó la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener al ministro de Justicia en su cargo.

“Evidentemente acá hubo un error político, no así una infracción legal ni constitucional. Tenemos bastantes espacios de mejora en esto y yo creo que tenemos que sacar cosas en limpio para ver cómo vamos mejorando”, señaló.

Consultado por la continuidad de Rabat, afirmó que “el camino que está tomando el Presidente es correcto” y sostuvo que Kast considera al ministro como la persona adecuada para buscar una solución al problema.

“¿Tiene costos eso? Evidentemente tiene costos. Los costos políticos los estamos viendo (…) La pregunta es qué camino tienes que seguir acá. Yo creo que tienes que enfocarte rápidamente en la solución”, afirmó.

El jefe de bancada republicano también puso en duda los fundamentos de la acusación constitucional que prepara la oposición contra Rabat.

“Saben que constitucionalmente no tienen fondo de dónde agarrarse”, aseguró, y acusó a sus impulsores de mantener un “cantinfleo eterno” respecto de la presentación del libelo.

Moreno descartó además que una eventual votación de la acusación deba interpretarse como una prueba de lealtad de los parlamentarios oficialistas hacia el Presidente.

“No estamos pidiendo una lealtad con el Presidente ni mucho menos. Acá nosotros creemos que lo que hay de fondo es el país”, sostuvo.

Respecto de las críticas formuladas desde Renovación Nacional a la conducción política del Ejecutivo, el diputado dijo recibirlas como “críticas constructivas”, aunque señaló que, personalmente, preferiría que ese tipo de diferencias se discutieran en espacios privados.