Rafael Nadal ingresa a la Junta Directiva del Real Madrid: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”

Rafael Nadal dio a conocer que integrará la Junta Directiva del Real Madrid.

“Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”, escribió el extenista español en su cuenta de X.

El club también compartió la noticia, señalando que la Asamblea General de Socios Compromisarios ratificó su nombramiento.

El socio número 67.778 y socio de honor del Real Madrid, “es una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo”, destacaron en un comunicado

A lo largo de su carrera, el otrora tenista logró un palmarés extraordinario. Se hizo con 92 títulos individuales, entre los que hay 22 Grand Slam, 2 medallas de oro olímpicas y 5 Copas Davis con España. Además, fue número 1 del ranking ATP.

El conjunto merengue remarcó que “todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo”.

Y añadieron que Nadal “ha protagonizado una trayectoria deportiva legendaria. Pero su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas”.

“Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club”, cierra el texto.