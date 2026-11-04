FNE da luz verde a compra de Huachipato por Aceros AZA: Buscan reactivar instalaciones paralizadas desde 2024

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó sin condiciones la adquisición de la Compañía Siderúrgica Huachipato por parte de Aceros AZA, tras determinar que la operación no representa riesgos significativos para la libre competencia.

La transacción contempla la adquisición del 100% de las acciones de Huachipato, incluyendo sus activos siderúrgicos, pero excluyendo el alto horno. Como contraprestación, el grupo CAP recibirá una participación del 15% en la sociedad, lo que le permitirá designar a uno de los ocho integrantes de su directorio.

Según informaron las empresas involucradas, el objetivo inicial de la operación es reactivar las instalaciones siderúrgicas de Huachipato, que permanecen sin funcionamiento desde septiembre de 2024, cuando la compañía suspendió sus operaciones.

Durante su investigación, la FNE concluyó que, sin esta adquisición, Huachipato no habría retomado autónomamente su producción de acero ni mediante una eventual transacción con otra empresa. Por esta razón, descartó riesgos derivados de una superposición de actividades entre ambas compañías en la fabricación de productos como barras de refuerzo, alambrón y pernos helicoidales.

El organismo también descartó eventuales efectos negativos sobre la competencia en la producción de perfiles de acero y en la relación comercial entre AZA y Cintac Modular, empresa perteneciente al grupo CAP.

Con estos antecedentes, la Fiscalía determinó que la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados, aunque mantendrá sus facultades de fiscalización. El informe y la resolución de aprobación estarán disponibles en el sitio web del organismo una vez elaboradas sus versiones públicas.