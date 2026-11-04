Presupuesto 2027: Comisión Especial Mixta despachó partidas de Justicia, Seguridad, Agricultura, Deportes y Transportes

La Comisión Especial Mixta continúa con el análisis y votación de las partidas de la Ley de Presupuestos 2027. Ayer martes se despacharon las partidas de Justicia, Seguridad Pública, Agricultura y Transportes.

Durante la mañana, la partida correspondiente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones fue aprobada con 15 votos a favor y 10 votos en contra.

En la subcomisión que analizó los recursos para Transportes se respaldó el presupuesto con modificaciones en el programa de Red Movilidad, en el programa de Fiscalización y Centro Automatizado de Infracciones y en el programa de Subsidio Nacional al Transporte Público.

Durante la discusión parlamentaria, algunos senadores expresaron sus aprehensiones respecto a la destinación de $113 mil millones para la compra de títulos y valores financieros en desmedro del transporte público regional.

Presupuesto 2027: Las partidas que se han aprobado en la Comisión Especial Mixta

Más tarde se respaldaron las partidas de los ministerios de Secretaría General de Gobierno (Segegob), de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), de Energía y de Deportes.

La de la Segegob fue visada por 19 votos a favor y 6 en contra; mientras que la de la Segpres obtuvo 21 respaldos y 1 rechazo. Sobre este último punto, el Ejecutivo respaldó indicaciones parlamentarias de información.

En el caso de Energía, los parlamentarios aprobaron con 18 votos a favor y 6 en contra. Dicha partida fue aprobada por la respectiva Subcomisión, con excepción de las asignaciones de Aplicación Programa Energización Rural y Social y la de Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales, las que no fueron repuestas mediante indicaciones.

Posteriormente, se respaldó con 15 votos a favor y 10 en contra el presupuesto de Deportes. En ese aspecto, la senadora Yasna Provoste expresó su voto en contra, argumentando que no estaba de acuerdo en que ministerios con presupuestos acotados tengan recortes en programas como Crecer en Movimiento o el Fondo Nacional para el Fomento Deportivo.

Durante la jornada también se despacharon las partidas de Justicia, Seguridad Pública y Agricultura.

La partida de Justicia estuvo marcada por la polémica tras la rebaja de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores firmada por el ministro Fernando Rabat. Incluso, algunos parlamentarios de oposición instalaron letreros en sus puestos con la frase “Renuncia Rabat”.

Por otro lado, los fondos destinados al Ministerio de Seguridad Pública fueron respaldados de forma unánime. En el debate se habló sobre iniciativas de seguridad pendientes y la efectividad que se ha logrado al tener una cartera dedicada exclusivamente a dicho tema.

En cuanto a la partida de Agricultura, se revisó la admisibilidad de las indicaciones y se votó de manera separada.

Así, se visaron los montos destinados a la comercializadora de trigo estatal, Cotrisa, emergencias agrícolas, investigación e innovación silvoagropecuaria, Indap, programa de acción local del Prodesal, crédito de largo plazo, programa de desarrollo de acción local (riego), programa de desarrollo territorial indígena y la Comisión Nacional de Riego.

Y se rechazaron los dineros dirigidos al Comité de Seguro Agrícola (Agroseguros), el que fue creado por el Consejo de la CORFO con el objetivo de promover y administrar subsidios estatales para seguros silvoagropecuarios. La misma suerte corrieron los fondos de apoyo a la contratación del seguro agrícola, los sistemas de incentivos de la ley 20412 y alianzas productivas.