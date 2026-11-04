“No sabemos muy bien qué hace”: Cruz-Coke cuestiona falta de claridad sobre el Segundo Piso

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, reconoció que desconoce el funcionamiento y el grado de influencia que tiene el denominado Segundo Piso de La Moneda sobre el Presidente José Antonio Kast.

En conversación con Radio 13C, el parlamentario aseguró que tampoco existe claridad entre los partidos oficialistas respecto de la estructura del equipo de asesores presidenciales.

“No sabemos muy bien qué hace el Segundo Piso”, afirmó Cruz-Coke.

El senador sostuvo que este tipo de equipos suelen mantener un bajo perfil y colaborar directamente con el jefe de Estado en determinadas materias.

“Son más bien silentes. Cooperan en asuntos del Presidente, como una suerte de orejeros que se encargan de algunos asuntos, pero yo no sé cuál es la estructura y me parece que no está muy clara tampoco para ninguno de los partidos políticos”, señaló.

Cruz-Coke añadió que ha sostenido encuentros con el jefe de asesores presidenciales, Alejandro Irarrázaval, y destacó la relación personal que mantiene con él.

“He tenido reuniones con Alejandro Irarrázaval, me ha parecido una persona espléndida, hemos almorzado, he tenido una buena relación, pero no sé básicamente qué hace y cómo influye en el Presidente tampoco”, afirmó.

Segundo Piso bajo cuestionamientos

Las declaraciones de Cruz-Coke se producen en momentos en que el Segundo Piso de La Moneda ha quedado bajo cuestionamientos desde sectores del propio oficialismo por la conducción política de la crisis que afecta al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El equipo es liderado por Irarrázaval, jefe de asesores del Presidente Kast y uno de sus colaboradores más cercanos.

Durante los últimos días, dirigentes de Renovación Nacional han pedido revisar el papel que cumple esa estructura después de la controversia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La comisión política de RN planteó la necesidad de revisar las responsabilidades de quienes cumplen funciones de asesoría directa al Presidente, mientras el diputado Diego Schalper sostuvo que los problemas evidenciados durante la crisis obligan a evaluar también el funcionamiento del Segundo Piso.

Cruz-Coke, sin embargo, evitó atribuir directamente responsabilidades a Irarrázaval y centró sus reparos en la falta de claridad respecto de las funciones y la influencia que mantiene el equipo presidencial.