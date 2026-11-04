Renault Boreal llega a Chile: El nuevo SUV con Google integrado, 24 asistencias a la conducción y precios desde $23.990.000

Renault presentó su nuevo SUV Boreal, que llega al segmento C-SUV con diseño sofisticado, tecnología conectada y confort familiar. El lanzamiento se realizó en Metropolitan Santiago, ante concesionarios, prensa, partners y ejecutivos de Astara.

“El lanzamiento de Renault Boreal marca un nuevo hito en la transformación que impulsamos en Chile de la mano de Astara y el inicio de una nueva etapa para la marca”, destacó Renzo Fenzo, gerente general de Renault Chile.

Diseño y confort para la familia

El SUV mide 4,56 metros de largo y 2,70 entre ejes. En su interior incorpora climatizador automático bi-zona, cargador inalámbrico, cuatro puertos USB-C y asientos eléctricos con memoria y masaje para el conductor. Su maletero de 586 litros llega a 1.770 con los asientos traseros abatidos. Además, suma un sistema de sonido premium Harman Kardon de 10 altavoces, desarrollado con el músico y pionero de la electrónica Jean-Michel Jarre.

Google integrado y 24 sistemas de asistencia

El modelo es el primer vehículo producido en la región en integrar Google Automotive Services, según versión, con acceso a Google Maps, Google Assistant y Google Play. En una próxima actualización, sumará de forma opcional el asistente de IA de Google, Gemini.

En seguridad, incorpora, según versión, 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos el control crucero adaptativo con Stop & Go y el frenado autónomo de emergencia. Todas las versiones cuentan con seis airbags de serie.

Motor, versiones y precios

Boreal cuenta con un motor turbo 1.3 TCe de 156 CV y 270 Nm de torque, con transmisión automática EDC de doble embrague húmedo y seis velocidades.

Los precios con financiamiento son: Evolution $23.990.000, Techno $25.990.000 e Iconic $28.990.000. Durante su etapa de lanzamiento, Boreal incluye un bono de financiamiento Santander de hasta $3.000.000.

Conoce todos los detalles del nuevo Renault Boreal en el sitio oficial de Renault.