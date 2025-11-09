Bellolio, miembro del comando de Matthei, le da portazo a posible indulto a Krassnoff: “Es un criminal y tiene que estar en la cárcel”

Krassnoff está condenado a más de mil años de prisión por diversos delitos de lesa humanidad.

El vocero del comando de Evelyn Matthei, Jaime Bellolio cerró la puerta a un eventual indulto presidencial, en caso de que Evelyn Matthei llegue a la presidencia, de Miguel Krassnoff.

“Yo creo que es completamente inaceptable. Una persona que cometió gravísimas violaciones de los derechos humanos tiene más de 700 años de cárcel, y, por tanto, no hay ningún espacio, digamos para hacer algo como eso (indultar)”, indicó en el programa Estado Nacional.

Y enfatizó que “nosotros tenemos un compromiso completo y absoluto sobre el respeto de los derechos humanos y la democracia como forma de gobierno”.

Bellolio recalcó que “la forma de resolver nuestros problemas es a través de la razón y no de la violencia. Entonces, yo creo que en eso uno tiene que ser superclaro. Una persona que cometió esos vejámenes en nuestro país, que tiene más de 700 años acumulados, es un criminal. Y, por tanto, tiene que estar en la cárcel. Otra cosa distinta son las cosas que se derivan de ahí, cuál es el penal”.