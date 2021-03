El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió este lunes a la renuncia de Cristián Barra a su cargo de delegado presidencial de la macrozona sur del país tras sus dichos sobre las Fuerzas Armadas.

Barra señaló en una entrevista que “falta voluntad” por parte de los uniformados para apoyar a las policías en la región de La Araucanía y que llevaban abogados a reuniones para poner freno a sus peticiones, lo que generó una serie de críticas.

Al respecto, en conversación con Radio Agricultura, el ministro afirmó “las FF.AA no reemplazan la labor de las policías ni en Santiago, ni en Valparaíso y tampoco en La Araucanía”.

Con respecto a la controversia, aseguró que “nosotros la damos superada completamente porque sí valoramos profundamente lo que han hecho las FF.AA. ayudando a todos los ciudadanos de Chile”.

Bellolio, además, indicó que las declaraciones de Barra “no fueron visadas, ni conversadas previamente con el ministro del Interior. Es una de las razones por la cual deja de ser el encargado, presenta su renuncia, porque da cuenta que eso genera un conflicto que no era lo que se estaba buscando originalmente en la entrevista”.

Finalmente, añadió que en la entrevista “había una serie de frases y otros comentarios que no parecen atendibles, que no representan lo que el gobierno opina al respecto, y por lo mismo es que él puso su cargo a disposición y ya no forma parte de esa unidad coordinadora en materia de la macrozona sur”.