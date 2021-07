El ministro Jaime Bellolio se refirió este miércoles a los dichos del constituyente Jorge Baradit, quien luego de que dos pares de RN recibieran una agresión, sostuvo ayer que “me parece conveniente que sufran lo que nosotros hemos sufrido”.

“Decir que a alguien le parece maravilloso o conveniente de que reciba funas, golpes, violencia es algo que simplemente no cabe en la democracia e implica un desprecio por la diferencia, implica un desprecio por la dignidad humana”, dijo.

El vocero de gobierno valoró que “dentro de la Convención, tanto su presidenta como el colectivo socialista han dicho que no es aceptable la violencia hacia los convencionales ni hacia nadie. Una de las bases esenciales de la democracia es la no violencia y cuando hay un constituyente que hace una verdadera apología de la violencia, que dice que le produce casi placer el que algunas personas que son de derecha les peguen, los violenten, yo creo que el problema es grave, muy grave”.

En ese sentido, sostuvo que Baradit “simplemente no cree en la democracia ni en la deliberación” y ante eventuales mejoras en seguridad, señaló que “si es que así fuera la solicitud por parte de la mesa de la Convención, obviamente que tendremos que analizarlo en su propio mérito”.

“Nuestro interés como gobierno es que la Convención funcione de la mejor forma posible y eso implica que haya un diálogo, implica que se puedan escuchar las distintas voces, que puedan proponerle al país una nueva Constitución para que luego sea refrendada en un plebiscito”, señaló.

“Es un nuevo pacto social y obviamente en ese nuevo pacto social no cabe la violencia, no cabe la descalificación, no cabe que algunos encuentren maravilloso golpear a otros porque simplemente sería lo antidemocrático y esta Convención tiene un mandato, que es donde la democracia tiene que fortalecerse en vez de reducirse como algunos quieren a la simple violencia”, cerró.

De todas formas, esta jornada Baradit pidió disculpas por sus dichos, aseguró que se trató de “un exabrupto” y que “las palabras que emití no me representan”.