País parque almagro

Basura y cientos de denuncias: Así amaneció el Parque Almagro tras celebraciones por la captura de Maduro

Por Michel Nahas Miranda

04.01.2026 / 11:26

{alt}

El parque del centro de Santiago quedó cubierto de botellas y desechos luego de la masiva concentración del sábado por la noche, mientras vecinos realizaron cientos de reportes por incivilidades a través de plataformas ciudadanas.

El Parque Almagro de Santiago amaneció este domingo con grandes cantidades de basura, botellas y restos de celebraciones, luego de la concentración registrada la noche anterior tras conocerse la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Las imágenes que acompañan esta nota muestran acumulación de desechos en el espacio público. Durante la jornada del sábado, miles de personas se congregaron en el sector con banderas de Venezuela y Estados Unidos, en una cita que se extendió por varias horas.

A través de plataformas de reporte ciudadano como Sosafe, vecinos alertaron durante la noche sobre el estado del parque y, ya en la mañana, compartieron registros del deterioro y suciedad que quedó tras la actividad.

Hasta ahora, no se ha informado un balance oficial sobre labores de limpieza, mientras residentes del sector reiteraron el llamado a respetar los espacios públicos, especialmente tras concentraciones masivas.

4 de enero de 2026 / SANTIAGO
Tras las celebraciones de los ciudadanos Venezolanos por la captura de Nicolas Maduro, hoy el parque Almagro, amanecio con decenas de bolsas llenas de basura, entre cotillon, alimentos y botellas de alcohol.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

4 de enero de 2026 / SANTIAGO
Tras las celebraciones de los ciudadanos Venezolanos por la captura de Nicolas Maduro, hoy el parque Almagro, amanecio con decenas de bolsas llenas de basura, entre cotillon, alimentos y botellas de alcohol.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

4 de enero de 2026 / SANTIAGO
Tras las celebraciones de los ciudadanos Venezolanos por la captura de Nicolas Maduro, hoy el parque Almagro, amanecio con decenas de bolsas llenas de basura, entre cotillon, alimentos y botellas de alcohol.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

4 de enero de 2026 / SANTIAGO
Tras las celebraciones de los ciudadanos Venezolanos por la captura de Nicolas Maduro, hoy el parque Almagro, amanecio con decenas de bolsas llenas de basura, entre cotillon, alimentos y botellas de alcohol.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

4 de enero de 2026 / SANTIAGO
Tras las celebraciones de los ciudadanos Venezolanos por la captura de Nicolas Maduro, hoy el parque Almagro, amanecio con decenas de bolsas llenas de basura, entre cotillon, alimentos y botellas de alcohol.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

4 de enero de 2026 / SANTIAGO
Tras las celebraciones de los ciudadanos Venezolanos por la captura de Nicolas Maduro, hoy el parque Almagro, amanecio con decenas de bolsas llenas de basura, entre cotillon, alimentos y botellas de alcohol.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

4 de enero de 2026 / SANTIAGO
Tras las celebraciones de los ciudadanos Venezolanos por la captura de Nicolas Maduro, hoy el parque Almagro, amanecio con decenas de bolsas llenas de basura, entre cotillon, alimentos y botellas de alcohol.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

4 de enero de 2026 / SANTIAGO
Tras las celebraciones de los ciudadanos Venezolanos por la captura de Nicolas Maduro, hoy el parque Almagro, amanecio con decenas de bolsas llenas de basura, entre cotillon, alimentos y botellas de alcohol.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

4 de enero de 2026 / SANTIAGO
Tras las celebraciones de los ciudadanos Venezolanos por la captura de Nicolas Maduro, hoy el parque Almagro, amanecio con decenas de bolsas llenas de basura, entre cotillon, alimentos y botellas de alcohol.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

4 de enero de 2026 / SANTIAGO
Tras las celebraciones de los ciudadanos Venezolanos por la captura de Nicolas Maduro, hoy el parque Almagro, amanecio con decenas de bolsas llenas de basura, entre cotillon, alimentos y botellas de alcohol.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

4 de enero de 2026 / SANTIAGO
Tras las celebraciones de los ciudadanos Venezolanos por la captura de Nicolas Maduro, hoy el parque Almagro, amanecio con decenas de bolsas llenas de basura, entre cotillon, alimentos y botellas de alcohol.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

DESTACAMOS

Mundo Historia, riquezas, rivales, aliados, armas y divisiones: esto debes saber sobre Venezuela en plena tensión con EE.UU.

LO ÚLTIMO

Mundo Marco rubio afirma que EE.UU. "no está en guerra con Venezuela" y que esperan que autoridades del régimen "tomen un rumbo distinto al de Maduro"
Ley 40 Horas: ¿En qué año termina la reducción de la jornada laboral en Chile?
Argentina y Perú anuncian cierre al ingreso de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro tras su captura
Basura y cientos de denuncias: Así amaneció el Parque Almagro tras celebraciones por la captura de Maduro
“Esto no tiene precedentes”: Experto explica el complejo camino judicial que enfrentará Nicolás Maduro en EE.UU.
Guarequena Gutiérrez afirma que es "verosímil" que Delcy Rodríguez traicionara a Nicolás Maduro