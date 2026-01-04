Basura y cientos de denuncias: Así amaneció el Parque Almagro tras celebraciones por la captura de Maduro

El parque del centro de Santiago quedó cubierto de botellas y desechos luego de la masiva concentración del sábado por la noche, mientras vecinos realizaron cientos de reportes por incivilidades a través de plataformas ciudadanas.

El Parque Almagro de Santiago amaneció este domingo con grandes cantidades de basura, botellas y restos de celebraciones, luego de la concentración registrada la noche anterior tras conocerse la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Las imágenes que acompañan esta nota muestran acumulación de desechos en el espacio público. Durante la jornada del sábado, miles de personas se congregaron en el sector con banderas de Venezuela y Estados Unidos, en una cita que se extendió por varias horas.

A través de plataformas de reporte ciudadano como Sosafe, vecinos alertaron durante la noche sobre el estado del parque y, ya en la mañana, compartieron registros del deterioro y suciedad que quedó tras la actividad.

Hasta ahora, no se ha informado un balance oficial sobre labores de limpieza, mientras residentes del sector reiteraron el llamado a respetar los espacios públicos, especialmente tras concentraciones masivas.