Diputados crean bancada por la Reinserción Social y proponen instaurar el 18 de julio como Día Nacional en honor a Nelson Mandela

Un grupo transversal de parlamentarios presentó la iniciativa que busca instalar la reinserción como eje de la agenda de seguridad. Plantean que sin programas efectivos, la reincidencia seguirá alimentando la delincuencia.

En medio de la crisis de seguridad que enfrenta Chile, un grupo transversal de diputadas y diputados anunció la creación de la bancada por la Reinserción Social, acompañada de un proyecto de resolución para declarar el 18 de julio como Día Nacional de la Reinserción Social, en honor al natalicio de Nelson Mandela.

Actualmente, el país enfrenta el mayor hacinamiento carcelario en 30 años, con más de 62 mil personas privadas de libertad en un sistema diseñado para 42 mil, alcanzando un 141% de sobreocupación. A esto se suma que el 47% reincide tras cumplir condena.

“La cárcel por sí sola no genera seguridad. Sin programas de reinserción, no liberamos seguridad, liberamos más delincuencia. La reinserción es una estrategia concreta y seria para enfrentar la crisis de seguridad, y debemos asumirla como un desafío país”, advirtió Olivera.

Lee también: “Juez Antonio Ulloa se mantiene en el Poder Judicial, pleno de la Corte Suprema rechaza removerlo por rol en caso Audios“

El lanzamiento contó con testimonios como el de Franco Ruz, de la organización Volver a Casa, quien destacó que “la reinserción social es posible si tenemos espacios seguros y gente que cree en nosotros”.

Desde la sociedad civil, la directora de Juntos por la Reinserción, Bernardita Frez, recalcó que más de 40 organizaciones trabajan en conjunto con municipios, empresas y el Estado para ofrecer segundas oportunidades.

Por parte de Gendarmería, el subdirector nacional de Reinserción Social, Pablo Gaete, valoró la creación de la bancada y subrayó que “cuando hay programas efectivos, la reincidencia baja y la seguridad mejora”.

Los parlamentarios detrás de la iniciativa

La iniciativa es liderada por la diputada Erika Olivera (Demócratas), junto al apoyo de la red Juntos por la Reinserción. El mensaje central es que la seguridad no se resuelve únicamente con más cárceles, sino con medidas que reduzcan la reincidencia delictiva.

Entre los integrantes de la bancada se encuentran legisladores de distintos sectores: Olivera y Joanna Pérez (Demócratas), Danisa Astudillo (PS), Carla Morales (RN), Ericka Ñanco y Emilia Schneider (FA), Claudia Mix (FA), Lorena Pizarro (PC), Jaime Araya (Ind.), Andrés Giordano (FA), Hernán Palma (FRVS), Diego Schalper (RN), Héctor Barría (DC) y Jaime Sáez (FA).

Los parlamentarios se comprometieron a impulsar proyectos de ley que fortalezcan la reinserción como política de seguridad, visibilizarla como parte esencial de la agenda contra la delincuencia y convocar a más legisladores a sumarse a esta causa país. “Cada año, más de 30 mil personas cumplirán condena y volverán a la sociedad. Si no fortalecemos la reinserción, estaremos liberando más inseguridad a las calles”, concluyó Olivera.