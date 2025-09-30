Juez Antonio Ulloa se mantiene en el Poder Judicial: Pleno de la Corte Suprema rechaza removerlo por rol en caso Audios

El pleno del máximo tribunal rechazó su expulsión luego que se revelaran conversaciones de Ulloa con el abogado Luis Hermosilla.

Este martes, el Pleno de la Corte Suprema resolvió la remoción del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

El Poder Judicial inició el proceso contra el magistrado luego de los antecedentes dados a conocer en el denominado caso Audios.

En estos, se revelaron conversaciones con el imputado Luis Hermosilla respecto al funcionamiento interno del tribunal de alzada.

Finalmente, la Corte Suprema rechazó la remoción del juez. Votaron a favor de su expulsión los ministros Blanco, Chevecich, Muñoz, Llanos, Melo, López y Quezada.

En tanto, votaron contra la expulsión los ministros Valderrama, Prado, Silva, Repetto, Rabanales, Letelier, Simpertigue.