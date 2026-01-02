Balance de seguridad tras Año Nuevo: 12 personas murieron en accidentes de tránsito

Las autoridades expresaron su preocupación por la presencia del alcohol en la conducción e hicieron un llamado a la corresponsabilidad.

Este viernes, autoridades entregaron un balance de seguridad tras las celebraciones por el Año Nuevo, dando a conocer que 12 personas fallecieron en accidentes de tránsito.

El ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; el director de Orden y Seguridad (s) de Carabineros, general Manuel Cifuentes; y el subdirector de la PDI, prefecto inspector Hugo Haeger, informaron que más de 2 mil funcionarios policiales se desplegaron en el marco del Plan Navidad Segura.

Asimismo, entre el 10 y el 31 de diciembre se realizaron 220 mil controles de identidad y 264 mil controles a vehículos.

De acuerdo a los datos preliminares, se reportó una baja de 39% en homicidios, con un total de 54 víctimas. Asimismo, en los delitos de mayor connotación se registró una disminución de 9,2% en comparación con el mismo período del 2024.

Durante estas fechas, además, hubo 20 mil personas detenidas, lo que representa un incremento de 9% en comparación con 2024. Del total de aprehendidos, 5,1% fue por robo y el 29% fue en la Región Metropolitana.

Balance tras Año Nuevo: 149 accidentes de tránsito

Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 se registraron 149 siniestros viales, que terminaron con 12 personas fallecidas.

Así, 35 personas arrestadas tras los accidentes se encontraban bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.

En ese sentido, las autoridades expresaron su preocupación por la presencia del alcohol en la conducción, a pesar de las campañas preventivas realizadas durante estas últimas semanas.

“Es altamente preocupante para Carabineros, pese a todas las campañas comunicacionales que se realizan, los mensajes que se entregan respecto de la presencia de alcohol en la conducción. Podemos señalar que de estos 149 accidentes, 35 personas que fueron detenidas estaban bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad”, recalcó el director de Orden y Seguridad (s) de Carabineros, general Manuel Cifuentes.

En esa misma línea, la subsecretaria Leitao señaló que “si bien es cierto, la autoridad puede hacer todos los esfuerzos, tener todos los controles, reforzar la presencia, hacer llamados y controles con Senda, ninguno de ellos es 100% eficaz si no hay corresponsabilidad de parte de las personas”.