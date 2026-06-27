Balance por fin de semana largo: más de 142 mil vehículos salieron de la RM y se reporta el primer fallecido

Carabineros de Chile realizó este sábado el primer balance del operativo de tránsito por este fin de semana largo, correspondiente a la festividad de San Pedro y San Pablo 2026.

Según informó la institución, 142.811 vehículos salieron de la Región Metropolitana entre las 18:00 horas y la medianoche de este viernes 26 de junio, marcando un intenso inicio del flujo vehicular.

En lo que va del fin de semana largo, el personal policial ya ha realizado 11.299 controles y fiscalizaciones, a los que se suman 3.369 exámenes practicados de alcotest y narcotest.

Hasta el momento se han reportado 16 siniestros viales, uno de los cuales dejó a la primera víctima fatal en un accidente de tránsito durante la jornada.

Además, se registran 28 personas detenidas y se cursaron 180 infracciones a nivel nacional por incumplir las normas del tránsito.