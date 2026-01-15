País incendios forestales

Balance por incendios forestales: Hay tres con alerta roja en la Región de Ñuble

Por Valentina Sánchez Cárdenas

15.01.2026 / 09:58

Desde Conaf indicaron que Senapred declaró alerta amarilla regional en ñuble.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance de los incendios forestales en el país.

Hasta las 9:00 de este jueves, hay 6 incendios que se mantienen en combate por equipos de Conaf y de emergencia de otras instituciones.

En la Región de Ñuble se declaró alerta amarilla por parte de Senapred.

En la zona, además, hay tres incendios que se encuentran con alerta roja comunal:

  • Incendio “Perales Biobío” en Ránquil: 1.665 hectáreas quemadas
  • Incendio “Reserva Ñuble” en Pinto: 36,2 hectáreas afectadas
  • Incendio “El Manzano” en San Nicolás: 160 hectáreas consumidas

