Balance de tránsito por fin de semana largo: 22 personas fallecidas en siniestros viales y 166 detenidos

Según el reporte de Carabineros, cerrado a las 23:59 horas del sábado 1 de noviembre, el fin de semana largo dejó 22 personas fallecidas en siniestros viales, 166 detenidos y más de 10 mil exámenes preventivos de alcohol y narcotest.

En el marco del fin de semana largo, Carabineros entregó un balance preliminar en el que informó que, hasta el sábado 1 de noviembre, cerca de 380 mil vehículos habían abandonado la capital.

Según el reporte cerrado a las 23:59 horas del sábado, se registraron 22 personas fallecidas en siniestros viales, 166 detenidos, 45 mil vehículos controlados y más de 10 mil exámenes preventivos de alcohol y narcotest.

“Se han registrado 22 personas que lamentablemente han perdido la vida. Dentro de este grupo, siete de ellas corresponden a peatones, lo que se condice con una de las tres principales causas de siniestros viales con resultado de muerte durante el presente año: el cruce por lugares no habilitados o de manera desatenta”, detalló el comandante Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros.

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, advirtió que durante la tarde de este domingo se espera “una gran congestión en las principales vías de acceso a la ciudad”. Ante este escenario, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dispuso medidas especiales, como el denominado “peaje a luca” y la restricción a vehículos de carga.