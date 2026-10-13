Balance de tránsito por fin de semana largo: 14 personas fallecidas y más de 200 detenidas

Carabineros entregó el balance final tras el fin de semana largo por el feriado de este lunes 12 de octubre por el Encuentro de Dos Mundos, informando que hubo 14 personas fallecidas y más de 200 detenidas.

Durante este fin de semana, la institución controló y fiscalizó, en el marco de los servicios preventivos desplegados en las principales rutas del país, un total de 66.504 vehículos.

Según se informó, se contabilizaron 369 accidentes de tránsito, los que dejaron 14 personas fallecidas y 275 con lesiones.

De los 14 decesos, todos se registraron en regiones fuera de la Región Metropolitana. Se trata de 12 hombres y dos mujeres; nueve eran conductores, cuatro pasajeros y una persona era peatón.

Asimismo, se realizaron 17.512 exámenes para detectar el consumo de alcohol y drogas, correspondientes a 17.359 alcotest y 153 narcotest.

Con ello, se registraron 202 personas detenidas. De ese número, 118 fueron por conducción en estado de ebriedad, 46 por conducir bajo la influencia del alcohol y 38 por hacerlo bajo los efectos de las drogas.

También se cursaron 2.649 infracciones a nivel nacional.

De ellas, 1.838 fueron por faltas relacionadas con el exceso de velocidad, 667 a la conducción sin uso del cinturón de seguridad y 144 por incumplimiento de las normas sobre sistemas de retención infantil (SRI).