Balance de Carabineros por Semana Santa: 7 muertos y 155 conductores detenidos en fiscalizaciones durante fin de semana largo

La mayoría de las infracciones correspondió a exceso de velocidad, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a una conducción responsable y a planificar el retorno.

Un total de siete personas fallecidas dejaron los accidentes de tránsito durante el fin de semana largo de Semana Santa, según el balance entregado este domingo por Carabineros, en un contexto marcado por alta movilidad y extensos controles en rutas.

De acuerdo con la institución, los operativos comenzaron el jueves en la tarde y permitieron fiscalizar a 75 mil vehículos, además de realizar 13.556 exámenes para detectar consumo de alcohol y drogas.

Como resultado, 122 personas fueron detenidas por manejar bajo la influencia del alcohol y otras 35 por conducir bajo los efectos de drogas.

En cuanto a infracciones, se cursaron 2.820 a nivel nacional, siendo la mayoría por exceso de velocidad. También se registraron faltas por no uso del cinturón de seguridad y del sistema de retención infantil.

El teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura Tránsito y Carretera, advirtió sobre conductas especialmente graves en la conducción.

“Están incorporados dentro de lo llamado velocidad temeraria. Esto no es una falta, sino que es un delito”, puntualizó, refiriéndose a seis personas detenidas por superar en 60 km/h el límite permitido.

Causas de los accidentes

Respecto a las víctimas fatales, la autoridad policial detalló que cuatro fallecieron en atropellos y tres en colisiones.

“La principal causa de los atropellos es la exposición de los peatones a riesgo de accidentes por permanecer en lugares no habilitados, por cruzar las calzadas en lugares que, por configuración vial, no tiene el diseño para poder hacer el cruce. Los otros tres accidentes son del tipo colisión, donde la principal causa es por conducir no atento a las condiciones del tránsito del momento”, explicó el uniformado.

Alto flujo vehicular y llamado al retorno planificado

Durante el fin de semana largo, más de 360 mil vehículos salieron desde la Región Metropolitana, cifra que estuvo por debajo de lo proyectado. Sin embargo, los ingresos a Santiago aumentaron en un 10%.

En total, cerca de 580 mil automóviles circularon por las rutas de entrada y salida de la capital.

“Hacemos el llamado a un regreso temprano, a un regreso planificado, las condiciones técnicas de la ruta y todos los operadores nos encontramos en condiciones para poder garantizar esto”, reiteró el teniente.

Autoridades refuerzan mensaje de prevención

En la instancia también participaron los ministros de Obras Públicas, Martín Arrau, y de Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quienes abordaron tanto la infraestructura vial como el impacto de los accidentes.

“Nosotros pasamos de tener una vía, dos vías, y hoy día tenemos autopistas con cuatro vías, con sistemas en la mayoría, poco a poco ha ido cambiando a free flow”, señaló Arrau, destacando los avances en la red vial.

Por su parte, el ministro de Transportes puso el foco en la gravedad de las cifras.

“Los fallecidos en accidentes de tránsito, lamentablemente, son una de las principales causas de muerte en nuestro país y quizás más triste aún, en los jóvenes, en las personas de menores de 30 años, es la principal”.

Y agregó: “hasta el momento, el número de fallecidos es similar al del año pasado, lo que, para nosotros, por supuesto, es razón de tristeza”.