País gobierno

Baja en La Moneda: Daniel Merino deja la Dirección de Programación de Presidencia

Por CNN Chile

14.04.2026 / 08:10

{alt}

Merino, quien de forma paralela seguía como entertainment manager de la productora Bizarro, dejó su cargo clave en el equipo del Presidente Kast.

Durante las últimas horas se dio a conocer una baja en el equipo principal del Presidente José Antonio Kast.

Según información de La Tercera, ayer lunes el encargado de Programación y Producción de Presidencia, Daniel Merino, concluyó su participación en el Gobierno bajo ese cargo.

Merino ejercía en la práctica como el encargado de programación del Presidente Kast, mientras también desempeñaba su cargo como entertainment manager de la productora Bizarro.

En su cargo asesorando a Kast, ayudó a la producción de eventos como el cierre de campaña en el Movistar Arena y la celebración del triunfo en la segunda vuelta frente a la sede del Partido Republicano.

DESTACAMOS

Negocios beVisioneers: The Mercedes-Benz Fellowship abre convocatoria global para mentores de innovación sustentable y busca perfiles en Chile

LO ÚLTIMO

País Baja en La Moneda: Daniel Merino deja la Dirección de Programación de Presidencia
Desplome inédito: Producción mundial de petróleo sufre la mayor caída de su historia en medio de conflicto en Medio Oriente
Italia suspende la renovación "automática" del acuerdo de Defensa con Israel
Hallan “zona que no para de temblar” en la Región Metropolitana: Más de 1.300 sismos en 8 años
Atlético de Madrid vs. Barcelona: A qué hora juegan y dónde ver la vuelta de cuartos de Champions
EN VIVO | Agenda Económica AM: Martes 14 de abril de 2026