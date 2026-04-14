Baja en La Moneda: Daniel Merino deja la Dirección de Programación de Presidencia

Merino, quien de forma paralela seguía como entertainment manager de la productora Bizarro, dejó su cargo clave en el equipo del Presidente Kast.

Durante las últimas horas se dio a conocer una baja en el equipo principal del Presidente José Antonio Kast.

Según información de La Tercera, ayer lunes el encargado de Programación y Producción de Presidencia, Daniel Merino, concluyó su participación en el Gobierno bajo ese cargo.

Merino ejercía en la práctica como el encargado de programación del Presidente Kast, mientras también desempeñaba su cargo como entertainment manager de la productora Bizarro.

En su cargo asesorando a Kast, ayudó a la producción de eventos como el cierre de campaña en el Movistar Arena y la celebración del triunfo en la segunda vuelta frente a la sede del Partido Republicano.