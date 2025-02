¿Bachelet candidata?: Exministro Burgos asegura que cercanos a la exmandataria creen que podría reconsiderar su negativa

El exministro del Interior afirmó en entrevista con CNN Chile Radio que cercanos a la exmandataria creen que podría reconsiderar su negativa a una nueva candidatura presidencial.

En entrevista con CNN Chile Radio, el exministro de Defensa y del Interior, Jorge Burgos, dejó abierta la posibilidad de que Michelle Bachelet pueda reconsiderar su regreso a la política presidencial, pese a haber descartado públicamente esa opción hace algunos meses.

¿Qué dijo el exministro?

Burgos señaló que, aunque no existe una declaración directa de la expresidenta al respecto, ciertas señales han despertado especulaciones en su entorno.

Entre ellas, diálogos recientes con líderes internacionales, como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que han llevado a algunos cercanos a pensar que podría revisar su decisión.

“No me consta, lo único objetivo es que ella dijo que no. Sin embargo, sus intérpretes, que no son personas lejanas, creen que podría cambiar de postura”, afirmó el exministro del Interior.

El eventual regreso de Bachelet, quien lideró el país en dos períodos (2006-2010 y 2014-2018), sería un factor determinante en el reordenamiento del bloque de centroizquierda, que permanece en busca de una figura de consenso.

Jorge Burgos recordó un escenario similar en las elecciones anteriores, cuando Bachelet decidió postularse y dejó fuera de carrera a otras opciones, como la ahora ministra (y también carta) Carolina Tohá, quien nuevamente podría quedar en pausa ante un eventual regreso de la exmandataria.

“Si la expresidenta dijera ‘aquí estoy’, pareciera que nadie en su sector discutiría su decisión“, añadió Burgos.

En tanto, el exministro planteó la necesidad de fortalecer una alternativa de centro progresista en las elecciones, mencionando nombres como Alberto Undurraga (DC) y figuras de Amarillos y Demócratas, como Ximena Rincón.

Según Burgos, la presencia de una candidatura clara desde el centro sería clave para ampliar las opciones más allá de la polarización.

“Un centro nítido le hace bien a este país. Cuando gobernó una coalición de centro-centroizquierda, a Chile le fue mucho mejor”, sostuvo.

Para considerar

Jorge Burgos fue ministro de dos carteras de la expresidenta, sucedió a Rodrigo Hinzpeter en 2015 como titular de Defensa y a Rodrigo Peñailillo en 2016 como la cabeza de Interior.

Hasta el momento, Bachelet no se ha pronunciado sobre los rumores de un posible regreso, pero las especulaciones podrían marcar el tono del debate político en las próximas semanas, justo cuando comienza el periodo clave de definiciones de candidaturas presidenciales. Sabremos más conforme avancen los días.