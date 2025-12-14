País Elecciones 2025

Aviso de bomba obliga a evacuar local de votación en Valparaíso

De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía, la alerta habría sido realizada por un hombre que informó telefónicamente sobre la supuesta presencia del artefacto, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Un aviso de bomba obligó la mañana de este domingo a evacuar el local de votación de la Escuela Básica Eleuterio Ramírez, ubicada en la comuna de Valparaíso, en plena jornada electoral.

Según información preliminar, personal de Carabineros procedió a sacar del recinto a votantes y funcionarios tras recibir una alerta que advertía sobre la supuesta instalación de un artefacto explosivo en el establecimiento educacional, emplazado en calle Diez, en la Región de Valparaíso.

Tras la evacuación preventiva, se desplegó un amplio operativo policial en el lugar, mientras se esperaba la llegada de efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) para realizar las diligencias correspondientes.

Sobre la situación, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que el procedimiento ya se encuentra en manos del GOPE y enfatizó la gravedad del hecho, independiente de si la amenaza resulta ser real o no.

“Una situación de esta naturaleza busca generar alarma pública, subvertir la democracia y constituye un delito que debe ser castigado con la mayor sanción posible”, afirmó la autoridad.

Las autoridades continúan con las labores de verificación, mientras se evalúa la reanudación del proceso de votación una vez descartado cualquier riesgo para las personas.

