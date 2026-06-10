Avanza proyecto que pone fin al feriado irrenunciable en elecciones: Cámara lo despacho al Senado

La Cámara de Diputados despachó este miércoles, en segundo trámite al Senado, el proyecto de ley que busca terminar con el feriado irrenunciable en días de elecciones.

El proyecto se aprobó con 87 votos a favor, 54 en contra y 2 abstenciones. En tanto, el artículo que busca aumentar de tres a cuatro horas el tiempo que tienen los trabajadores para ir a votar fue respaldado de forma unánime con 143 votos.

En concreto, la iniciativa permitirá que los centros o complejos comerciales puedan funcionar durante las jornadas electorales, ya que se argumenta que el feriado irrenunciable causa un perjuicio económico para los negocios, en especial para los strip centers.

Asimismo, los parlamentarios a favor del proyecto profundizaron en que la restricción al comercio durante esos días afecta “en forma importante a trabajadores cuyas remuneraciones se incrementan por comisiones de ventas o propinas, así como a emprendedores y pequeños comercios”. Además, remarcaron que esto ha sido solicitado desde hace años por el comercio.

Por su parte, los legisladores en contra del proyecto argumentaron que con esto se “elimina un derecho laboral” y que se debe considerar que “gran parte de los trabajadores del retail son mujeres y jefas de hogar”.

En esa línea, criticaron que “se ha impulsado el voto obligatorio y sanciones por no votar, pero, al mismo tiempo, se restringen las facilidades para que los ciudadanos puedan hacerlo“.