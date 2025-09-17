Avanza en la Cámara de Diputados proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente: ¿Qué viene ahora?

La iniciativa pasó a segundo trámite constitucional en el Senado.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la iniciativa que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes. Ahora, pasará a segundo trámite constitucional en el Senado.

En la sesión, los legisladores aprobaron todas las indicaciones propuestas, que previamente fueron visadas por la Comisión de Constitución.

Entre las modificaciones, se dispone que delitos de mayor connotación social -secuestro con homicidio, sustracción de menores, violación con homicidio, secuestro con extorsión, incendio con resultado de muerte o cualquier otro de especial gravedad- cometidos por menores de entre 14 y 16 años, “tendrán la misma penalidad fijada para los cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años”.

Desde la Cámara explicaron que esto significa que “las sanciones que se establezcan y que deriven en régimen cerrado o semicerrado con reinserción social, aumentan a su tope máximo. Actualmente, estas penas no pueden exceder de 5 años, pero con la modificación aprobada ese plazo aumenta a 10 años”.

También se establece que si un adolescente mayor de 16 años comete un delito de gravedad, se eliminará la calificación de “irreprochable conducta anterior”, que actualmente se aplica solo a partir de los 18 años.

Adicionalmente, se determinaron modificaciones a la “regulación del recurso de apelación, así como respecto del quebrantamiento de la internación provisoria. Ello dará lugar a una intensificación de los programas de rehabilitación e intervención, no pudiendo solicitar beneficios o remisión de la pena hasta el plazo de un año”.

La Sala respaldó un artículo transitorio en el cual se indica que las mencionadas modificaciones entrarán en vigor el 13 de enero de 2026.