Avanza en la Cámara Baja iniciativa que busca autorizar a carabineros el porte permanente de armas de cargo

La iniciativa permite el porte permanente de estas armas, incluso si el funcionario se encuentra de franco.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 105 votos a favor, 16 en contra y 9 abstenciones el segundo informe del proyecto que modifica la ley orgánica constitucional de Carabineros, para autorizar a los funcionarios el porte permanente de armas de cargo.

Actualmente, la ley señala que el porte de armas de servicio aplica a situaciones oficiales y dentro del horario laboral.

La iniciativa, que pasó a segundo trámite legislativo, “entrega certeza jurídica respecto de las acciones de funcionarios a los que el Estado mandata, expresamente, ejercer el uso de la fuerza legítima como garantes del deber de mantener el orden y la seguridad de la comunidad en general”, detallaron desde la Cámara.

Esto, teniendo en cuenta que el proyecto permite el porte permanente del armamento, incluso si el funcionario está de franco.

Adicionalmente, se reemplaza la obligación inicial que aparece en el texto respecto a “entregar un arma de cargo a cada funcionario policial, por una norma facultativa que les permitirá dicho porte”.

Este criterio confirma lo que se resolvió en la Comisión de Defensa, donde se respaldó la modificación, teniendo en cuenta el costo fiscal que implicaba la medida.

De esa manera, el texto plantea que se autorizará a los efectivos policiales tener y portar en forma permanente un arma de cargo, “dentro y fuera de las reparticiones de la institución, bajo las condiciones que establecerá un reglamento”.

“El escalafón a que pertenezcan los funcionarios autorizados, las características de las armas de cargo, los requisitos para su uso y los protocolos para su manejo, custodia y eventual devolución serán regulados por el reglamento mencionado”, se indica.