Avances de investigación apuntan a negligencia eléctrica como causa de incendios en Ñuble que han consumido más de 25 mil hectáreas

La fiscal regional revela que tres focos en la región tendrían su origen en fallas de infraestructura eléctrica, mientras el balance nacional de la catástrofe supera los 19 fallecidos.

Los mega incendios que comenzaron el 17 de enero en las regiones de Ñuble y Biobío ya han consumido más de 25 mil hectáreas, dejando 19 personas fallecidas, 1.533 damnificadas y 325 viviendas destruidas.

En Ñuble, la fiscal regional Nayalet Mansilla informó que la investigación avanza hacia la hipótesis de que tres focos principales fueron causados por una eventual “negligencia eléctrica”, específicamente en las comunas de Pinto, Quillón y San Nicolás.

Pericias en curso y un largo proceso investigativo

Mansilla detalló que, aunque existe una alta probabilidad de determinar el origen, aún se requieren pericias mecánicas y químicas que podrían demorar alrededor de dos meses. Hasta el momento, no hay detenidos ni indicios de intencionalidad en los siniestros de la región.

El incendio de Quillón causó una muerte, la de un hombre que por su condición física y mental no pudo evacuar a tiempo. Según reportó La Tercera, la fiscal destacó que, pese a la magnitud de la catástrofe, no se han registrado saqueos y el orden público se mantiene contenido en la zona.

Al respecto, la persecutora afirmó que “existe una alta probabilidad de determinar el origen, pero todavía hay pericias pendientes, que son pericias fundamentalmente mecánicas y químicas que se hacen en el lugar. Si eso fuese así, eventualmente el origen de los incendios de Pinto, Quillón y San Nicolás sería negligencia eléctrica“.

“De todas maneras son causas que se están investigando. Hasta ahora no tenemos detenidos, porque esos incendios al ser negligentes requieren un poco más de tiempo por las pericias”, sentenció la fiscal regional.