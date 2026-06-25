Autoridades informan sobre nuevo vuelo con 62 extranjeros expulsados por delitos graves: Destinos son Bolivia, Colombia y Ecuador

El Servicio Nacional de Migraciones informó sobre un nuevo vuelo chárter que permitió la expulsión de 62 ciudadanos extranjeros con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador.

De ese total, 46 son expulsiones administrativas y 16 son judiciales.

Según detallaron el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, durante este 2026 se han llevado a cabo 1.039 expulsiones de extranjeros.

Mientras que desde la llegada de la administración actual, el pasado 11 de marzo, se han concretado 743 expulsiones.

En lo que va de este año, además, se contabilizan 2.509 salidas voluntarias efectivas.

En cuanto al vuelo de esta jornada, las autoridades detallaron que había personas con antecedentes por delitos como homicidio simple, secuestro con violación, violación a mayor de 14 años, abuso sexual, tráfico ilícito de drogas, robos violentos e ilícitos asociados a armas de fuego.

Asimismo, de los 62 expulsados, un 38,7% corresponde a individuos con antecedentes o condenas por delitos distintos al ingreso por paso no habilitado.