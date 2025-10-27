Autoridades descartan que funeral de Krishna Aguilera sea calificado de alto riesgo

El delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que se dispondrá un refuerzo del contingente policial.

Las autoridades detallaron el despliegue de seguridad que preparan para el funeral de Krishna Aguilera, cuyo cuerpo fue encontrado la madrugada del domingo en el sector Catemito en Calera de Tango.

La joven de 19 años se encontraba desaparecida desde el pasado 4 de octubre y el caso es investigado como secuestro con homicidio. Hasta el momento hay seis personas detenidas, quienes habrían tenido participación directa en el caso, de acuerdo al Ministerio Público.

Desde la Delegación Presidencial Metropolitana señalaron que si bien el caso tiene vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado, se determinó que no será tratado como un funeral de alto riesgo.

El delegado Gonzalo Durán explicó que de haber sido calificado como alto riesgo, la ley establece que el cuerpo de la joven no habría podido ser entregado a sus familiares para ser velado y posteriormente sepultado en el cementerio que ellos dispusieran. En cambio, la entrega hubiera tenido que ser directamente desde el Servicio Médico Legal (SML) al cementerio.

“Algunos antecedentes pudieran habilitar para definirlo de riesgo; no obstante, creo que el país es testigo que lo ocurrido más allá de los antecedentes específicos de la víctima, se trata de un crimen feroz en contra de una joven. Razón por la cual hemos decidido no declararlo de riesgo; sin embargo, por supuesto haremos la coordinación con carabineros para efectos de que existan dispositivos preventivos en las inmediaciones”, detalló.

Durán añadió que “atendiendo el impacto que ha producido este caso, queremos que su familia pueda brindarle un funeral adecuado”.

De todos modos, afirmó que se dispondrá de un refuerzo de contingente policial para que la ceremonia se pueda llevar a cabo en forma solemne y la familia pueda despedir a Krishna.