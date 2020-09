Entre enero y agosto de este año ingresaron 5.147 migrantes de forma irregular al país, por lo que la autoridad llamó a avanzar en cambios legales que faciliten mayor control. Este aumento se conoce en paralelo a la discusión en el Senado que hay en torno al proyecto de ley migratoria.

“En primer lugar, lo que uno ve tanto en Arica como en Tarapacá es que en el mes de agosto el 80% de personas detenidas por ingreso clandestino eran de nacionalidad venezolana, y que en septiembre se acerca al 90%“, dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señalando que detrás de este aumento estarían los efectos de la crisis social en Venezuela.

Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que “quien ingrese de manera clandestina, no siguiendo las reglas, van a iniciarse en un proceso de expulsión“. Además, hizo un llamado a avanzar en la nueva normativa migratoria “en donde nos respetemos a todos”.

Recientemente se ha vuelto habitual ver personas acampando en las costas del norte del país, en lugares como Arica, Tarapacá o Antofagasta. Los chilenos llegan allí ante la falta de dinero para pagar el arriendo de una pieza, mientras que en el caso de los extranjeros es la única forma de no arriesgar ser expulsados.

En tanto, desde la Coordinadora de Vente Venezuela, Verónica Olivieri indicó que el aumento de sus compatriotas en territorio chileno “puede deberse a un efecto de llamada”, serían varios los que “salieron con visa temporaria del país, quedaron en el exterior atrapados por la pandemia y por no tener residencia definitiva no han podido entrar, y buscan la manera porque tienen aquí su familia, sus trabajos”.

“No es algo aplicable netamente a la migración ilegal, si bien es cierto están entrando por pasos fronterizos no autorizados, no necesariamente es gente que no haya estado previamente en el país”, agregó Olivieri.

Con todo, la discusión continúa en el Senado, sobre todo tras la polémica que generó el artículo que habilita una visa temporal de trabajo por 90 días. Desde el oficialismo aseguran que la medida favorecerá la llegada de extranjeros, mientras que quienes la promueven apelan a una forma de regularizar esa área gris de la migración.