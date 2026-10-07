¿Audiolibros en Spotify? Plataforma anuncia llegada de Audiobooks in Premium a Chile

Spotify anunció este miércoles la llegada de Audiobooks in Premium a Chile, una función que permitirá a suscriptores elegibles acceder a 12 horas mensuales de escucha de audiolibros incluidas en su plan actual.

La incorporación forma parte de la expansión global del servicio, que llegará a más de 180 mercados. En Chile, los usuarios tendrán acceso a un catálogo de más de 350.000 títulos, según informó la compañía.

La biblioteca incluye obras de editoriales como Grupo Planeta, Penguin Random House Grupo Editorial y Editorial Anagrama, además de títulos de autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Pilar Quintana y Mario Mendoza.

Spotify también incorporará una pestaña dedicada a audiolibros dentro de su aplicación, con recomendaciones personalizadas de acuerdo con los hábitos de escucha de cada usuario.

Entre las funciones disponibles se encuentran los marcadores automáticos, que permiten retomar un audiolibro desde el punto en que se interrumpió la reproducción, y el temporizador de apagado, mediante el cual se puede establecer cuándo detener la escucha.

La plataforma también contará con Page Match, herramienta que permite alternar entre un libro físico o electrónico y su versión en audio. La función permite identificar el punto correspondiente dentro del audiolibro para continuar la reproducción desde el lugar en que se dejó la lectura.