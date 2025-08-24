Ataque contra trabajadores en Victoria: Agricultores de Malleco dicen que Gobierno bajó “los brazos en la lucha contra el terrorismo”

"El mundo rural en su conjunto dice basta a declaraciones vacías de las autoridades", expresó la organización en un comunicado.

La Asociación de Agricultores de Malleco condenó el ataque armado sufrido por dos trabajadores en la comuna de Victoria, en La Araucanía.

Un trabajador murió y otro resultó con lesiones luego de un ataque perpetrado la noche del sábado por un grupo de desconocidos en el sector Selva Oscura.

Se trata de empleados de la empresa Green America que prestan servicios a CMPC. “Ellos prestan servicios de resguardo patrimonial en el predio y, en ese contexto, recibieron disparos por arma de fuego. Aparentemente, habría municiones que pudieran ser munición de guerra y munición de convencional”, comentó el fiscal Jefe de Victoria, Héctor Leiva.

¿Qué dijeron los Agricultores de Malleco?

La asociación manifestó en un comunicado su solidaridad con el “dolor de familiares, amigos y colegas de Manuel León Urra, fallecido por la acción cobarde de terroristas, y esperamos en Dios la pronta recuperación de César Osorio, a cuyos familiares manifestamos todo nuestro apoyo y disponibilidad de ayudar en lo que ellos requieran”.

Y apuntaron a que a pesar de que siguen ocurriendo hechos de violencia rural, “tanto el delegado presidencial de La Araucanía, como el seremi de seguridad y el gobierno en general, han reiterado su optimismo frente a la disminución de los ataques“.

“Por el contrario, creemos que el gobierno debe actuar con determinación y escuchar a quienes hemos pedido que se restablezcan los controles militares y policiales que este año desaparecieron de las rutas de La Araucanía”, añadieron.

En esa misma línea, expresaron: “⁠Creemos y lamentamos que el Gobierno haya bajado los brazos en la lucha contra el terrorismo en la macrozona sur”.

La organización dijo que el mundo rural exige de las autoridades coordinación y “restablecer la seguridad, atacando de manera decidida a las orgánicas radicalizadas, donde sea que estas se encuentren”.

“El mundo rural en su conjunto dice basta a declaraciones vacías de las autoridades. Hoy el gobierno sí ha tolerado el terrorismo y las coordinaciones que aseguran realizar no han sido efectivas. Es urgente y prioridad que los encargados de seguridad soliciten el despliegue inmediato y permanente del Ejército y las policías en todas las rutas, en particular, en los lugares en los que fueron retirados los puntos de control”, enfatizaron.

Por último, exigieron que el Estado “pueda responder de mejor manera a la familia de esta nueva víctima del terrorismo en la provincia de Malleco”.